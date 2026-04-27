Juventus Serius Kejar Angelo Stiller, Manchester United Juga Ikut Bersaing

Juventus menjadikan Angelo Stiller sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah mereka, namun harus bersaing dengan Manchester United yang juga tertarik pada gelandang Stuttgart tersebut. Toni Kroos bahkan merekomendasikan Stiller kepada Real Madrid.

Juventus terus berupaya memperkuat lini tengah mereka sebagai bagian dari rencana besar pelatih Luciano Spalletti untuk membangun tim yang lebih kompetitif. Setelah mempertimbangkan beberapa nama, Angelo Stiller , gelandang muda berbakat yang bermain untuk Stuttgart, muncul sebagai opsi yang sangat serius.

Penampilan Stiller yang konsisten dan impresif di Bundesliga telah menarik perhatian para pemantau bakat Juventus, yang melihatnya sebagai pemain yang mampu mengatur ritme permainan dari lini kedua, sebuah kualitas yang sangat dibutuhkan Spalletti dalam taktiknya. Stiller sendiri memiliki perjalanan karier yang menarik. Ia merupakan produk akademi Bayern Munich, di mana ia menunjukkan potensi sejak usia dini. Meskipun dilepas oleh Bayern pada tahun 2021, Stiller tidak kesulitan menemukan klub baru.

Ia bergabung dengan Hoffenheim dan kemudian pindah ke Stuttgart pada tahun 2023, di mana ia berkembang pesat menjadi salah satu pemain kunci. Penampilannya yang gemilang tidak hanya membuatnya menjadi andalan di klub, tetapi juga membuka pintu untuk masuk ke Timnas Jerman pada tahun 2024. Hingga saat ini, Stiller telah mencatat tujuh penampilan bersama tim nasional dan berpeluang besar untuk masuk ke skuad Piala Dunia.

Bahkan, legenda sepak bola Toni Kroos, yang baru saja mengumumkan pensiunnya setelah Euro 2024, merekomendasikan Stiller kepada Real Madrid, menunjukkan kualitas dan potensi yang dimilikinya. Kroos memberikan tepuk tangan kepada para penggemar saat upacara perpisahan setelah pertandingan Liga Spanyol melawan Real Betis, menandai akhir dari era yang gemilang. Namun, Juventus tidak sendiri dalam perburuan Stiller. Klub raksasa Inggris, Manchester United, juga telah lama mengamati perkembangan pemain muda ini dan berpotensi mengajukan tawaran pada bursa transfer musim panas mendatang.

Persaingan antara kedua klub ini diperkirakan akan sangat ketat. Stiller saat ini masih terikat kontrak dengan Stuttgart hingga Juni 2028, dengan klausul rilis sebesar €36,5 juta (sekitar Rp737 miliar). Meskipun demikian, Stuttgart memiliki opsi untuk membatalkan klausul tersebut dengan membayar sejumlah €2 juta (sekitar Rp40 miliar). Selain Stiller, Juventus sebelumnya juga mengincar Bernardo Silva sebagai target utama, namun kebutuhan akan gelandang dengan kemampuan mengatur permainan yang lebih spesifik membuat mereka mencari alternatif lain.

Kemampuan Stiller dalam mendistribusikan bola dan membaca permainan sangat sesuai dengan kebutuhan taktik Spalletti yang mengutamakan kontrol tempo. Situasi ini semakin menarik mengingat perubahan yang terjadi di dunia sepak bola, seperti reshuffle kabinet yang seringkali berdampak pada strategi klub. Pertandingan Milan vs Juventus juga menjadi sorotan, menunjukkan bahwa meskipun gaya bermain Rossoneri sudah dipelajari, Bianconeri masih kesulitan untuk mengatasinya, berakhir dengan skor tanpa gol dalam 90 menit yang sengit.

Pertandingan ini menjadi bukti betapa kompetitifnya Liga Italia dan betapa pentingnya memiliki pemain berkualitas di setiap lini, terutama di lini tengah





