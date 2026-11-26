Juventus menang telak 4-1 atas Omonia Nicosia di Liga Europa. Francisco Conceacao tampil gemilang dengan satu gol dan dua assist. Andrea Cambiaso juga cetak gol cantik.

Juventus mencatatkan kemenangan tegas sebesar 4-1 atas Omonia Nicosia dalam laga lanjutan matchday kelima fase liga Liga Europa 2026/2027. Pertandingan yang berlangsung di Allianz Stadium pada hari Jumat, tanggal 27 November 2026, ini memperlihatkan dominasi Bianconeri di lapangan hijau. Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi mereka di klasemen grup dengan total 13 poin.

Francisco Conceacao Jadi Bintang Pertandingan

Francisco Conceacao menjadi figur krusial dalam kemenangan Juventus malam itu karena ia menyumbang satu gol dan dua assist. Kontribusinya sangat signifikan dalam mengubah arah permainan yang sempat menguntungkan tim tamu. Kehadirannya di lini depan memberikan variasi serangan yang sulit dihentikan oleh pertahanan Omonia. Dua assist yang ia berikan menjadi kunci utama terciptanya gol-gol penentu di babak pertama dan kedua.

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Skor Terbuka Lewat Sundulan Lubomir Satka

Omonia Nicosia membuka skor lebih dulu melalui sundulan tajam Lubomir Satka pada menit ke-15. Gol tersebut berasal dari umpan sepak pojok oleh Muamer Tankovic yang sulit dibendung oleh kiper tuan rumah. Meskipun Juventus langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal, kiper Omonia, Thomas Kaminski, berhasil menahan tembak keras Juan Cabal. Tekanan yang terus meningkat dari Bianconeri akhirnya membuahkan hasil saat Andrea Cambiaso mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-37.

Gol Pertama Jeff Ekhator dan Domination Juventus

Jeff Ekhator meraih gol pertamanya bersama Juventus setelah menerima umpan terobosan dari Conceacao. Pemain ini sukses mengecoh Thomas Kaminski dengan menembakkan bola melewati sela-sela kakinya. Di babak kedua, tekanan Juventus semakin membara. Ekhator sempat menyia-kan peluang untuk memperlebar keunggulan dengan tembakan jarak dekat yang melambung di atas mistar. Namun, Conceacao segera menebusnya dengan mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-68 lewat bola rebound.

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Kemenangan Terjamin Lewat Gol Jeremie Boga

Jeremie Boga memastikan hasil akhir pertandingan dengan mencetak gol keempat Juventus lima menit setelah Conceacao. Pemain asal Pantai Gading ini menusuk dari sisi kiri dan melepaskan tembakan melengkung ke sudut kanan atas yang tidak mampu dijangkau Kaminski. Skor 4-1 bertahan hingga peluit akhir berbunyi. Dengan hasil ini, Juventus tetap berada di peringkat kedua klasemen dengan selisih dua poin dari Bournemouth yang memimpin grup.

Posisi Klasemen dan Harapan Omonia Nicosia

Omonia Nicosia kini tertahan di peringkat ke-26 klasemen dengan hanya mengumpulkan enam poin dari lima pertandingan. Tim asal Siprus ini gagal menembus zona playoff Liga Europa. Sementara itu, Juventus tetap fokus mempertahankan posisinya di peringkat atas demi melaju ke putaran gugur. Performa Conceacao menjadi modal penting bagi Bianconeri untuk melanjutkan strategi mereka di putaran berikutnya.