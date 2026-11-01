Juventus Kalahkan Napoli 2-0 di Serie A, Spalletti Raih Kemenangan Penting

Juventus mengalahkan Napoli 2-0 di Serie A berkat gol Kenan Yildiz dan Jeremie Boga, mendongkrak posisi Spalletti di klasemen.

Juventus berhasil memastikan kemenangan atas Napoli dengan skor dua gol tanpa balas dalam lanjutan pekan kesepuluh Serie A Italia. Pertandingan yang berlangsung pada Minggu malam di Allianz Stadium ini menjadi momen penting bagi Bianconeri untuk segera menebus kekecewaan atas kekalahan sebelumnya melawan Genoa. Kemenangan ini juga menandai pemulihan posisi tim di bawah arahan pelatih Luciano Spalletti di tengah persaingan ketat liga.

Spalletti Bangkit Pasca Kekalahan Dari Genoa

Kemenangan ini memberikan dorongan moral signifikan bagi manajemen dan suporter Juventus yang sebelumnya resah. Tim berhasil bangkit tepat pada waktunya untuk memulihkan pamornya di antara klub-klub besar sepak bola Italia. Dengan hasil ini, koleksi poin Juventus bertambah menjadi 17 poin dan mereka naik ke peringkat ketujuh klasemen Serie A Italia.

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Posisi klasemen di belakang Napoli juga menjadi sorotan karena tim Napoli saat ini menempati peringkat kedelapan dengan 14 poin. Napoli berada di bawah asuhan Massimiliano Allegri yang kini berjarak tiga poin dari Juventus. Jarak poin ini menunjukkan betapa tipisnya perbedaan di papan tengah klasemen liga Italia pada periode ini.

Yildiz Pecahkan Kebuntuan di Menit 70

Titik balik pertandingan terjadi pada babak kedua ketika permainan masih terasa seimbang. Pada menit ke-70, Kenan Yildiz berhasil memecah kebuntuan pertahanan Napoli yang selama ini cukup solid. Ia menerima bola dan dengan cepat melaju sebelum melepaskan tendangan keras menggunakan kaki kirinya dari luar kotak penalti.

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Usaha keras Yildiz dibalas dengan bola yang membentur tiang gawang dan akhirnya menggetarkan jala. Tendangan luar biasa ini tak mampu diantisipasi oleh kiper Napoli, Meret. Gol ini membawa Juventus unggul dan memicu kegembiraan besar di tribun Allianz Stadium yang penuh sesak oleh para pendukung setia.

Kartu Kuning Kedua dan Gol Penutup Boga

Belum genap lima menit setelah gol pertama, Napoli kembali mengalami pukulan keras dari wasit. Marianucci harus menerima kartu kuning kedua akibat pelanggarannya terhadap Cabal, sehingga ia harus meninggalkan lapangan dengan diusir. Hal ini memaksa Napoli bermain dengan hanya sepuluh pemain untuk sisa waktu pertandingan yang cukup panjang.

Juventus memanfaatkan keunggulan jumlah pemain ini dengan sangat efektif di sepanjang sisa laga. Jeremie Boga akhirnya mengunci kemenangan pada menit ke-87 dengan gol penutup yang sangat indah. Boga menerima bola di sisi kiri, menusuk sedikit ke dalam, lalu melepaskan tendangan kaki kanan yang presisi dari luar kotak penalti.

Bola bersarang di gawang dengan sempurna, menegaskan keunggulan Juventus dalam laga tersebut. Kemenangan dua gol tanpa balas ini adalah hasil berharga yang memperkuat posisi Spalletti. Pertandingan ini juga menjadi pengingat bagi para pesaing tentang kualitas tim yang terus meningkat di bawah arahan pelatihnya.