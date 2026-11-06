Juventus Kagetkan AZ Alkmaar dengan Kemenangan 1-2 di Laga Europa League

Juventus berhasil meraih kemenangan tandang yang jarang terjadi melawan AZ Alkmaar dengan skor 1-2 berkat aksi Kolo Muani, sebuah hasil yang mengubah dinamika klasemen kompetisi.

Juventus berhasil mencatatkan sejarah penting dalam laga Liga Europa Phase League melawan AZ Alkmaar dengan skor akhir 1-2 di Stadion AZ, Alkmaar, pada 6 November 2026. Kemenangan ini menjadi momen istimewa bagi skuad Bianconeri karena belum ada satu pun tim tamu yang mampu meraih hasil positif di kandang lawan tersebut sejak Oktober 2023. Hasil ini tidak hanya memetik tiga angka vital, tetapi juga menunjukkan kualitas tim yang terus beradaptasi dalam persaingan Eropa yang ketat.

Mekanisme Gol dan Peran Kolo Muani

Peran krusial dalam kemenangan ini dimainkan oleh penyerang asal Prancis, Randal Kolo Muani, yang mencetak dua kontribusi langsung untuk timnya. Awalnya, Kolo Muani memberikan assist tepat untuk gol pertama yang dicetak oleh Teun Koopmeiners, yang membuka jalan bagi Juventus memimpin lebih dulu. Dalam perkembangan pertandingan, penyerang bernomor punggung 09 tersebut berhasil mencatatkan namanya sendiri di papan skor, memperkuat keunggulan tim tamu. Reaksi jelas terlihat dari bek Belanda Wesley Hoedt yang beraksi untuk AZ Alkmaar, menunjukkan kekecewaan atas gol kedua yang masuk ke gawang mereka.

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Meski terlihat dominan, Juventus menghadapi tekanan balik yang signifikan di babak akhir. Mexx Meerdink, pemain tuan rumah, berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2, menciptakan ketegangan di lini pertahanan Bianconeri. Ancaman penyesuaian skor semakin nyata ketika Meerdink nyaris menyamakan kedudukan, namun gol keduanya akhirnya dianulir oleh wasit karena dianggap offside. Ancaman ini meninggalkan rasa was-was namun juga membuktikan ketahanan mental para pemain Juventus di babak penutup.

Sikap dan Strategi Pasca-Pertandingan

Federico Gatti, bek Juventus yang tampil impresif dalam laga ini, mengekspresikan rasa puas atas hasil yang diraih di tanah Belanda. Namun, ia menekankan pentingnya agar tim tidak terlalu lama meratapi kemenangan ini dan segera beralih fokus. Gatti menyatakan bahwa kemenangan di kompetisi Eropa memang selalu sulit, terutama saat bermain tandang, namun prioritas utama kini adalah memperbaiki posisi di klasemen Serie A. Ia menggarisbawahi bahwa Juventus tidak boleh terjebak pada posisi saat ini tanpa ada pergerakan signifikan di liga domestik.

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Persiapan menghadapi Fiorentina di akhir pekan menjadi fokus utama setelah laga melawan AZ Alkmaar. Gatti menilai bahwa performa melawan tim La Viola sangat krusial untuk memperbaiki citra dan klasemen Juventus. Tekanan psikologis akibat posisi di klasemen membuat setiap poin menjadi berharga. Sikap profesional ini menunjukkan bahwa tim manajemen dan pemain sepakat bahwa hasil di kompetisi Eropa harus diterjemahkan menjadi stabilitas dan performa yang lebih baik di liga nasional.

Tuntutan Minat Bermain Federico Gatti

Di luar lapangan, Federico Gatti secara terbuka menyampaikan harapan kepada pelatih Luciano Spalletti agar dirinya mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain. Gatti merasa bahwa minimnya menit permainan sepanjang musim ini menghambat kemampuan dirinya untuk menampilkan performa terbaik. Ia menyebut bahwa kondisi kebugaran fisik 100 persen hanya bisa tercapai melalui durasi permainan yang konsisten. Tanpa rutinitas pertandingan, risiko kesalahan taktis atau fisik menjadi lebih tinggi dan dapat terjadi kapan saja.

Bagi Gatti, satu-satunya cara untuk benar-benar berada dalam puncak kondisi fisik adalah dengan terus bermain. Tampilannya melawan AZ Alkmaar menjadi bukti nyata bahwa ia masih memiliki kapasitas untuk berkontribusi secara signifikan. Harapan ini mencerminkan dinamika internal tim Juventus yang terus mencari keseimbangan antara pengalaman danFresh blood di lini pertahanan. Dukungan penuh dari fans dan analisis media akan terus mengamati apakah permintaan ini akan direspon oleh tim pelatih dalam jadwal berikutnya.