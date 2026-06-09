Juventus Incar Emiliano Martinez sebagai Kiper Baru, Spalletti Siapkan Alternatif

Juventus memburu kiper Aston Villa Emiliano Martinez sebagai prioritas transfer setelah gagal mendapatkan Alisson Becker. Martinez tampil impresif dengan 14 clean sheet musim ini. Sementara itu, Timnas Indonesia bersiap hadapi Mozambik dan Shin Tae-yong resmi melatih Persija Jakarta.

Juventus sedang gencar mencari kiper baru di bursa transfer musim panas ini setelah performa buruk Michele Di Gregorio sepanjang musim. Pelatih Luciano Spalletti awalnya ingin bereuni dengan mantan kiper asuhannya di AS Roma, Alisson Becker, tetapi Liverpool menolak transfer tersebut.

Alisson dipastikan tetap berseragam The Reds musim depan. Kini, nama Emiliano Martinez menjadi prioritas utama Juventus. Berdasarkan laporan jurnalis Fabrizio Romano, kiper asal Argentina yang membawa Aston Villa juara Liga Europa musim ini menjadi buruan utama Si Nyonya Tua. Martinez, 33 tahun, masih menjadi andalan Villa dengan 44 penampilan dan 14 clean sheet.

Kontraknya di Villa Park masih panjang hingga 2029. Meski Martinez meminta gaji tinggi, Juventus tidak keberatan melakukan eksplorasi. Pembicaraan masih terbuka, namun Juve juga menyiapkan alternatif. Guglielmo Vicario dari Tottenham Hotspur menjadi opsi lain yang sudah lama dikaitkan dengan Juve, meski tidak pernah menjadi prioritas.

Menurut jurnalis Nicolo Schira, Juventus sedang menyiapkan penawaran pertama untuk Martinez dan akan segera mengajukannya ke Aston Villa dalam waktu dekat. Sementara itu, Timnas Indonesia masih menjadi sorotan. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menanggapi viralnya momen tidak memeluk Elkan Baggott saat menyapa pemain. Ia menegaskan semua pemain mendapat perlakuan sama.

Thohir juga terlihat berbincang dengan Mees Hilgers saat Timnas Indonesia mempersiapkan diri jelang menghadapi Mozambik. Dalam pertandingan persahabatan, Indonesia berpeluang naik ke ranking 118 FIFA jika menang atas Mozambik. Pelatih John Herdman berpeluang merombak starting XI, termasuk memberi menit awal untuk Marselino Ferdinan dan Mathew Baker. Timnas Indonesia U-19 juga menuai pujian setelah menyapu bersih fase grup AFF U-19 2026 dengan mental pantang menyerah.

Pelatih John Herdman mengaku ingin menyaksikan langsung laga berikutnya. Dari dunia kepelatihan, Shin Tae-yong resmi menjadi pelatih Persija Jakarta. Jika mengacu pada bayarannya saat menangani Timnas Indonesia, gajinya diperkirakan mencapai Rp2 miliar per bulan. Shin Tae-yong langsung menyebut satu nama pemain yang akan bergabung dengannya di Persija.

Rangkuman berita bola terpopuler lainnya mencakup kemenangan Timnas Indonesia U-19 atas Vietnam, serta Thailand yang memastikan langkah ke semifinal Piala AFF U-19 2026 setelah menundukkan Malaysia 3-2. Di luar sepak bola, berita lain seperti penunjukan Agung Wibisono sebagai Dirut PUDAM Tirta Lawu Karanganyar juga muncul. Namun, berita utama tetap tertuju pada bursa transfer Juventus dan perkembangan Timnas Indonesia. Dengan hanya finis keenam di Liga Italia, Juventus hanya akan tampil di Liga Europa musim depan.

Spalletti memiliki banyak pekerjaan rumah, termasuk memperkuat pos penjaga gawang. Emiliano Martinez diharapkan menjadi solusi, tetapi negosiasi masih berlangsung





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