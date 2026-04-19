Jusuf Kalla: Saya yang Membawa Jokowi ke Jakarta untuk Jadi Gubernur

Jusuf Kalla (JK) mengklaim dirinya sebagai pihak yang pertama kali membawa Joko Widodo (Jokowi) dari Solo ke Jakarta dengan tujuan menjadikannya Gubernur DKI Jakarta. JK juga menegaskan perannya dalam perjalanan politik Jokowi hingga menjadi Presiden RI, sambil menepis isu konflik pribadi dengan Presiden saat ini.

Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di kediamannya di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 18 April 2026, Jusuf Kalla (JK) secara tegas menyatakan bahwa dirinya adalah pihak yang pertama kali menginisiasi kepindahan Joko Widodo dari kota Solo ke Jakarta, dengan tujuan utama agar Jokowi dapat menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta. Pernyataan ini disampaikan JK dengan penuh keyakinan, seolah ingin menegaskan peran fundamentalnya dalam lintasan karir politik Jokowi .

"Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo, untuk jadi gubernur. Saya yang bawa," ujar JK, seperti yang dikutip pada Minggu, 19 April 2026. Ia menambahkan, "Jadilah gubernur." Kesuksesan Jokowi sebagai gubernur ternyata tidak berhenti di situ dalam narasi yang disampaikan JK. Ia juga mengklaim bahwa perannya terus berlanjut hingga Jokowi berhasil meraih posisi sebagai Presiden Republik Indonesia. Menurut pandangan JK, posisi gubernur merupakan sebuah jenjang krusial, sebuah pintu gerbang utama yang secara strategis membuka jalan bagi seseorang untuk kemudian dapat melangkah ke kursi nomor satu di pemerintahan negara. Lebih jauh lagi, JK bahkan membeberkan sebuah momen pribadi, di mana Jokowi sempat mendatangi rumahnya secara langsung untuk menyampaikan rasa terima kasihnya, tepat setelah Jokowi resmi terpilih sebagai gubernur. Momen tersebut tampaknya menjadi bukti bagi JK akan kedekatan dan kontribusinya. Namun demikian, di tengah berbagai klaim yang dilontarkannya, JK berusaha keras untuk menepis segala bentuk anggapan yang menyebutkan bahwa dirinya kini memiliki hubungan yang berseberangan atau bahkan berkonflik dengan Presiden Jokowi. Ia memberikan penegasan bahwa dirinya tidak pernah berniat untuk menyerang atau menjatuhkan Presiden RI tersebut. "Saya lebih tua dari dia. Jadi sebagai orang yang lebih senior, saya nasehati," jelas JK, mengibaratkan posisinya sebagai seorang senior yang memberikan arahan kepada juniornya. Pernyataan-pernyataan dari JK ini muncul pada saat situasi politik tanah air tengah memanas, khususnya terkait dengan polemik mengenai keabsahan ijazah Presiden Jokowi, isu yang sebelumnya juga sempat disinggung oleh JK. Meskipun demikian, ia menegaskan kembali bahwa hubungan profesional dan personalnya dengan Presiden Jokowi tidak pernah didasari oleh konflik pribadi yang mendalam. JK menekankan bahwa setiap nasihat atau komentar yang disampaikannya selalu berangkat dari niat baik sebagai seorang senior yang peduli terhadap perkembangan politik bangsa.





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jusuf Kalla Jokowi Gubernur DKI Jakarta Presiden RI Politik

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »