Jusuf Kalla Resmikan Masjid As-Sholihin Yokohama: Pererat Silaturahmi dan Jembatan Budaya Indonesia-Jepang

Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla meresmikan Masjid As-Sholihin Yokohama di Jepang bersama Dubes RI untuk Jepang, Kartini Sjahrir. Masjid ini diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial, serta mempererat hubungan budaya antara Indonesia dan Jepang.

Duta Besar RI untuk Jepang, Kartini Sjahrir , bersama Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla , meresmikan Masjid As-Sholihin Yokohama pada hari Jumat (10/4/2026). Peristiwa bersejarah ini menjadi tonggak penting bagi komunitas Muslim Indonesia di Jepang, serta mempererat hubungan budaya antara Indonesia dan Jepang. Peresmian masjid ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk perwakilan dari Dewan Kota Yokohama, Asosiasi Warga Wakabadai, tempat masjid berada, serta warga lokal Jepang.

Kehadiran mereka mencerminkan dukungan dan apresiasi terhadap pembangunan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial.\Jusuf Kalla dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap semangat gotong royong yang telah memungkinkan pembangunan Masjid As-Sholihin Yokohama terwujud. Ia menyoroti bagaimana upaya kerja sama dan pengumpulan sumbangan dari berbagai pihak, baik yang berada di Jepang maupun di tanah air dan negara-negara lain, menjadi kunci keberhasilan proyek ini. JK menekankan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat silaturahmi dan kegiatan sosial bagi umat Islam. Ia juga mengingatkan pentingnya bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Jepang untuk belajar dari nilai-nilai luhur budaya Jepang, seperti kebersihan, hormat kepada orang tua, kedisiplinan, dan tata tertib. Menurutnya, nilai-nilai tersebut sangat penting untuk diadopsi dan dibawa pulang ke tanah air sebagai bekal berharga.\Dubes Kartini Sjahrir menambahkan bahwa Masjid As-Sholihin Yokohama akan berperan penting dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, serta membawa wajah Islam yang Rahmatan Lil Alamin (rahmat bagi seluruh alam). Ia berharap masjid ini menjadi jembatan untuk mempererat hubungan budaya antara Indonesia dan Jepang, serta menjadi rumah bersama bagi seluruh umat Islam di Jepang. Kartini menekankan bahwa masjid diharapkan menjadi pusat pembinaan umat, sarana pendidikan, dan ruang untuk menanamkan nilai-nilai Islam yang penuh rahmat bagi seluruh alam. Peresmian masjid ini menandai awal dari babak baru bagi komunitas Muslim di Yokohama, dengan harapan masjid ini dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial yang bermanfaat bagi seluruh umat. Peresmian tersebut ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan plakat oleh Direktur Masjid As-Sholihin Yokohama, Arif Junaidi, dan Ustadz Fatih Karim, pendiri sekaligus Dewan Pembina Cinta Quran Foundation. Hadir pula pemuka agama Islam Jepang, Kyoichiro Sugimoto, yang juga merupakan pemimpin dan pengajar di Chiba Islamic Cultural Center (CICC)





