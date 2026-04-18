Jusuf Kalla Pertimbangkan Lapor Balik Pelapor Dugaan Penistaan Agama

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan balik pihak yang melaporkannya ke polisi terkait dugaan penistaan agama atas ceramahnya di Masjid UGM. JK menegaskan ceramahnya berisi pesan perdamaian, bukan penistaan agama.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla , menyatakan sedang mempertimbangkan langkah hukum sebagai respons atas pelaporan dirinya ke pihak kepolisian terkait dugaan penistaan agama . Laporan tersebut muncul menyusul materi ceramah yang disampaikannya di Masjid Universitas Gadjah Mada ( UGM ) pada momen Ramadhan 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2026 Masehi.

Jusuf Kalla, yang akrab disapa JK, mengungkapkan niatnya untuk mengambil langkah hukum dengan melaporkan balik pihak yang melaporkan dirinya ke polisi. Tindakan ini, menurutnya, merupakan upaya preventif agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menegaskan bahwa inti dari ceramah yang disampaikannya di Masjid UGM bukanlah penistaan terhadap ajaran agama, melainkan lebih berfokus pada pesan perdamaian. JK menjelaskan bahwa acara di UGM tersebut merupakan kegiatan ceramah yang rutin dilaksanakan pada bulan puasa, serupa dengan agenda yang biasa diadakannya di berbagai masjid. Ia menerima undangan untuk hadir karena tema yang diangkat adalah perdamaian, dengan fokus spesifik pada langkah-langkah menuju tercapainya perdamaian. Dalam ceramahnya, JK memaparkan berbagai jenis konflik yang pernah terjadi di Indonesia, seperti konflik ideologi yang pernah mewarnai peristiwa Madiun, konflik wilayah yang memisahkan Timtim dari NKRI, hingga konflik ekonomi yang terjadi di Aceh. Ia menguraikan satu per satu asal-usul dan karakteristik dari setiap konflik tersebut. Lebih lanjut, Jusuf Kalla merinci bahwa dalam setiap konflik yang terjadi, kedua belah pihak yang berhadapan seringkali memiliki konsep terkait pengorbanan diri demi keyakinan agama. Dalam ajaran Islam, konsep ini dikenal dengan istilah syahid, sementara dalam tradisi Kristen disebut martir. JK menjelaskan bahwa karena ia menyampaikan ceramah di hadapan jamaah masjid yang mungkin tidak familiar dengan istilah martir, ia memutuskan untuk menggunakan kata syahid sebagai padanan yang lebih mudah dipahami. Ia berujar bahwa ia berada di masjid dan jamaah tidak mengerti martir. Oleh karena itu, ia menganggap kedua istilah tersebut hampir sama fungsinya, hanya berbeda dalam penyebutannya. Ia menekankan bahwa perbedaannya hanya pada istilah, dan karena konteksnya adalah di masjid, ia memilih kata syahid. Apabila ia menggunakan kata martir, ia khawatir jamaah tidak akan memahaminya. Penting untuk dicatat bahwa dalam konteks yang lebih luas, perdebatan mengenai kebebasan berpendapat dan batasan penistaan agama seringkali menjadi isu sensitif di Indonesia. Kasus yang menimpa Jusuf Kalla ini, meskipun masih dalam tahap awal pertimbangan langkah hukum, menyoroti kembali pentingnya menjaga dialog yang konstruktif dan saling pengertian dalam masyarakat yang majemuk. Pernyataan JK yang menekankan bahwa ceramahnya bertujuan untuk perdamaian, serta penjelasannya mengenai penggunaan istilah syahid dan martir, diharapkan dapat memberikan kejelasan dan meredakan potensi kesalahpahaman yang mungkin timbul. Penegasan bahwa materi ceramahnya tidak bermaksud menista agama, melainkan mengedukasi tentang perdamaian dan konsep pengorbanan diri, menjadi poin krusial dalam klarifikasi ini. Upaya JK untuk melaporkan balik pelapor juga merupakan indikasi kuat bahwa ia merasa dirugikan dan ingin menegakkan haknya atas kebebasan berekspresi yang tidak melanggar hukum atau norma yang berlaku. Perkembangan lebih lanjut dari kasus ini akan menjadi perhatian publik, terutama terkait dengan bagaimana penegakan hukum dan penafsiran terhadap isu penistaan agama akan dijalankan di Indonesia





