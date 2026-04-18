Jusuf Kalla Imbau Pendukung Tahan Diri, Tegaskan Tak Bahas Agama dalam Pernyataan UGM

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), meminta pendukungnya menunda aksi demonstrasi terkait tudingan penistaan agama. JK menegaskan, pernyataannya di UGM tidak menyentuh ranah dogma atau ideologi agama, serta telah berupaya meredam gejolak di masyarakat. Ia juga mengaku telah memaafkan pelapor.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), secara tegas menyatakan bahwa pernyataannya yang disampaikan di Universitas Gadjah Mada ( UGM ) sama sekali tidak berkaitan dengan pembahasan dogma atau ideologi keagamaan. Pernyataan tersebut belakangan berujung pada laporan polisi terhadap dirinya.

Menanggapi situasi yang berkembang, JK secara khusus mengimbau para pendukungnya untuk membatalkan rencana aksi demonstrasi yang sempat dijadwalkan di Jakarta dan Makassar, yang semula bertujuan untuk membela dirinya dari tuduhan penistaan agama.

Laporan terhadap Jusuf Kalla datang dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan beberapa organisasi lainnya yang mengajukan laporan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 12 April 2026, dengan dugaan tindak pidana penistaan agama.

Menyadari potensi gejolak yang lebih besar, JK menegaskan bahwa ia telah secara aktif berupaya meredam massa di berbagai daerah, termasuk di Makassar dan Jakarta. Ia mengungkapkan telah melakukan koordinasi intensif dengan pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI), yang juga turut hadir dalam konferensi pers yang digelarnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa suasana di lingkungan masjid tetap kondusif dan tidak terprovokasi oleh isu yang sedang berkembang.

Dalam keterangannya, JK menyampaikan, 'Orang Islam mau demo, (saya bilang) jangan. Karena itu saya undang Sekjen DMI (di sini) supaya kasih tahu masjid tenang. Masjid banyak yang berteriak, 'Bagaimana Pak, kita lawan?' Saya bilang jangan, jangan,' ujar JK dalam konferensi pers yang diselenggarakan di kediamannya di Kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu, 18 April 2026.

Fokus khusus diberikan JK pada rencana aksi besar-besaran yang sempat disusun di kampung halamannya, Makassar. Ia secara pribadi menyampaikan instruksi, 'Di Makassar mau demo besar-besaran, (saya bilang) jangan. Subhan, kasih pengumuman, tidak boleh demo.' Meskipun ia melarang aksi turun ke jalan, JK menyadari sepenuhnya bahwa banyak lapisan masyarakat yang merasa tersinggung dengan pelaporan terhadap dirinya. Ia mengungkapkan, 'Banyak masyarakat yang mau (lapor balik) karena tersinggung. Bukan saya yang mau mengambil hukum, tapi masyarakat yang mau mengadukan ke hukum. Saya diam saja, tapi masyarakat tidak bisa ditahan kalau dia mau. Sudah puluhan orang Islam akan adukan semuanya.'

Ketika ditanya mengenai apakah dirinya secara pribadi akan menempuh jalur hukum, JK memberikan isyarat bahwa upaya hukum tersebut sudah cukup diwakili oleh tim hukumnya dan gelombang laporan dari masyarakat yang merasa difitnah. Mantan Wakil Presiden RI ini memang tercatat telah melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri pada Rabu, 8 April 2026. Ia melanjutkan, 'Ya karena sudah banyak yang mau (melapor). Buat apa saya? Tapi hukum akan berjalan bagi yang memfitnah yang tidak benar.'

Secara pribadi, Jusuf Kalla menyatakan telah memaafkan pihak-pihak yang melaporkannya ke Polda Metro Jaya terkait ceramahnya di UGM. Dalam penutup pernyataannya, JK kembali menyinggung video dokumenter sejarah konflik yang diputar di awal acara. Ia berharap agar publik dan media dapat melihat fakta sejarah secara objektif, bukan berdasarkan potongan video yang dijadikan dasar pelaporan





