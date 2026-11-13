Justin Hubner Loloskan Ambisi Premier League Pasca Musim 2026/2027

Justin Hubner menegaskan fokusnya di Fortuna Sittard hingga musim 2026/2027 berakhir. Bek Timnas Indonesia ini menyimpan ambisi besar bergabung dengan Premier League setelah pengalaman di Wolverhampton Wanderers.

Justin Hubner, bek Timnas Indonesia yang kini membela Fortuna Sittard, secara terbuka mengakui ambisinya untuk kembali berkompetisi di Premier League Inggris. Pemain berusia 23 tahun tersebut memberikan penjelasan mendalam mengenai rencana kariernya di akhir musim 2026/2027 dalam wawancara eksklusif dengan media Belanda, Voetbal International.

Justin Hubner Prioritaskan Prestasi Klub Saat Ini

Justin Hubner menyatakan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah membantu Fortuna Sittard meraih posisi tertinggi yang mungkin di klasemen Eredivisie sebelum memikirkan langkah karier berikutnya. Bek Timnas Indonesia itu bergabung dengan klub Belanda pada musim panas 2025 dan sejak saat itu mulai mendapatkan ruang bermain yang signifikan untuk membuktikan kualitasnya di kompetisi tingkat tertinggi Belanda.

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Performa tim pada musim 2026/2027 menjadi alasan kuat bagi Hubner untuk menempel pada klub ini. Hingga pertandingan ke-12 di Eredivisie, Fortuna Sittard berhasil menempati peringkat ketujuh klasemen sementara dengan total 20 poin. Posisi ini telah menempatkan klub dalam zona kualifikasi kompetisi Eropa, sebuah pencapaian yang sangat membanggakan.

Justin Hubner menegaskan sikap profesionalnya dengan menolak mengambil keputusan terburu-buru mengenai masa depannya. Ia memilih untuk mendahulukan perkembangan bersama Fortuna Sittard, klub yang saat ini memberikan kesempatan berharga bagi pemain berusia 23 tahun tersebut untuk mengasah kemampuan di kancah Eredivisie.

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Dalam pernyataannya, Justin Hubner menjelaskan motivasi dasarnya untuk bertahan di saat ini. Ia mengungkapkan keinginannya untuk mengakhiri musim bersama Fortuna di posisi tertinggi, baru kemudian mengevaluasi langkah selanjutnya setelah kompetisi berakhir. Pernyataan ini menunjukkan kematangan mental seorang pemain yang sadar akan pentingnya fondasi kuat sebelum melompat ke level yang lebih tinggi.

Justin Hubner Memiliki Pengalaman Inggris dan Penawaran Klub Asing

Ambisi Justin Hubner menuju Premier League memiliki dasar pengalaman yang nyata dan menarik perhatian sejumlah klub besar. Sebelumnya, ia merupakan bagian dari Wolverhampton Wanderers U-23 selama beberapa tahun. Selama periode tersebut, Justin Hubner pernah mendapatkan kesempatan untuk berlatih bersama tim utama Wolves, memberikan ia wawasan langsung tentang atmosfer sepak bola profesional di Inggris.

Tak mengherankan jika perkembangan karyanya menarik minat berbagai pihak. Justin Hubner tampil gemilang dalam laga Timnas Indonesia lawan Bulgaria pada final FIFA Series yang berlangsung pada Senin, 30 Maret 2026. Aksi cemerlang ini membuat sejumlah klub Eropa mulai menunjukkan ketertarikan serius.

Pada musim panas 2026, nama Justin Hubner sempat dikaitkan dengan pindah ke SC Heerenveen. Selain itu, Persija Jakarta juga dilaporkan mengajukan tawaran bernilai 2 juta euro atau setara dengan Rp40,2 miliar untuk mengamankan jasa bek tersebut. Namun, keputusan akhir diambil untuk tetap berada di Fortuna Sittard.

Justin Hubner menjelaskan bahwa pendekatan dari berbagai klub memang masuk melalui agennya, termasuk dari liga Championship Inggris dan Bundesliga Jerman. Meskipun ada ketertarikan, ia mencatat bahwa belum ada kesepakatan yang konkret pada saat itu. Ia menilai Fortuna Sittard tetap menjadi pilihan terbaik untuk perkembangannya saat itu.

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Justin Hubner Terbuka Dengan Langkah Karier Ke Depan

Justin Hubner mengungkapkan sikap fleksibelnya terhadap proses karier di masa depan. Bek Timnas Indonesia itu tidak masalah jika harus melewati dua atau tiga tahap transisi sebelum mencapai tujuannya. Ia menyadari bahwa setiap pemain, termasuk dirinya, tentu menginginkan kesempatan untuk bermain di liga terkuat Inggris, yaitu Premier League.

Hubner mengakui bahwa klub-klub dari Inggris di level Championship serta klub-klub dari kasta tertinggi Jerman telah menghubungi agennya. Namun, ia memilih untuk tidak terdistraksi oleh rumor tersebut dan tetap fokus pada misi saat ini bersama Fortuna Sittard. Sikap ini menunjukkan profesionalisme tinggi dalam mengelola ekspektasi media dan klub lain.

Kesetiaan Justin Hubner kepada Fortuna Sittard selama satu tahun terakhir telah memberikan hasil yang nyata. Dengan berada di peringkat ketujuh dan masuk zona Eropa, ia telah membuktikan bahwa keputusannya untuk menolak tawaran instan dari liga lain adalah strategi yang tepat. Pengalaman ini akan menjadi modal berharga jika ia benar-benar siap untuk melangkah ke level yang lebih menantang di masa depan.

Justin Hubner kini melanjutkan fokusnya untuk membantu Fortuna Sittard mempertahankan performa baik mereka di sisa pertandingan Eredivisie. Dengan ambisi yang tetap terarah dan pengalaman internasional yang kian matang, pemain berusia 23 tahun ini terus melangkah menuju impian besarnya. Kesabaran dan dedikasi Hubner menjadi contoh bagi para pemain muda yang memiliki target besar di dunia sepak bola global.