Justice Collaborator Sony Sonjaya: Pemeriksaan dan Permohonan

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan tersangka dalam perkara dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyidik akan memeriksa mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya untuk mengkonfirmasi permohonan Justice Collaborator-nya.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan tersangka dalam perkara dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, membenarkan adanya agenda pemeriksaan tersebut.

Namun hingga kini pihaknya belum memperoleh informasi mengenai lokasi pasti pemeriksaan. Menurut dia, penyidik belum menjelaskan apakah pemeriksaan akan dilakukan di ruang penyidikan Kejaksaan Agung atau di rumah tahanan tempat Sony menjalani penahanan. Penyidik Bakal Dalami Informasi yang Disampaikan Sony Krisna juga belum dapat memastikan materi pemeriksaan yang akan didalami penyidik. Termasuk kemungkinan pendalaman terkait sejumlah nama yang sebelumnya disebut Sony dalam proses penyidikan





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Justice Collaborator Sony Sonjaya Perkara Dugaan Korupsi Program Makan Bergizi G Pemeriksaan Permohonan Proses Penilaian Penyidik Pihak-Pihak Lain Yang Diduga Terlibat Pencucian Uang Pemberitaan Perkara Korupsi Tata Kelola Program Makan Berg Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pemberitaan Pember

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sony Sonjaya Minta Jadi Justice Collaborator, Kejagung Masih Uji Seberapa Jauh Dia Bisa Bongkar Kasus MBGPeluang mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, mendapatkan JC dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG, masih berada di tangan penyidik Kejagung.

Read more »

Ajukan Justice Collaborator, Peran Sony Sonjaya di Kasus MBG Masih Didalami KejagungKejagung masih mendalami peran Sony Sonjaya dalam kasus korupsi MBG. Permohonan justice collaborator juga tengah dikaji penyidik.

Read more »

Permohonan Justice Collaborator Sony Sonjaya Belum Diputus, Kejagung Masih Lakukan KajianKejagung masih mengkaji permohonan Justice Collaborator yang diajukan tersangka Sony Sonjaya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Read more »

Kejagung soal Permohonan Justice Collaborator Sony Sonjaya di Kasus MBG: Dikaji DuluKejagung masih mengkaji permohonan justice collaborator atau JC yang diajukan Sony Sonjaya, salah satu tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.

Read more »