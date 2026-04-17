Juru Bicara KPK Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri, Faizal Assegaf, melaporkan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik terkait keterangan pers mengenai pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya , Komisaris Besar Budi Hermanto, mengkonfirmasi penerimaan laporan dugaan pencemaran nama baik yang diajukan oleh Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri, Faizal Assegaf , terhadap juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Budi Prasetyo. Laporan ini dilayangkan pada Selasa, 14 April 2026, dengan nomor registrasi LP/B/2592/2026/SPKT/ POLDA METRO JAYA , yang terdaftar pada pukul 12.41 WIB.

Inti dari pelaporan ini bersumber dari keterangan pers yang disampaikan oleh juru bicara KPK di media massa. Keterangan tersebut menyinggung mengenai pemeriksaan Faizal Assegaf di lembaga antirasuah sebagai seorang saksi. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK dan melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dengan jadwal pemeriksaan pada tanggal 8 April 2026. "Dalam pemberitaan itu menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap pelapor diduga telah menerima barang atau fasilitas," ujar Kombes Budi Hermanto saat ditemui di Markas Polda Metro Jaya pada Kamis, 16 April 2026. Pernyataan inilah yang dinilai oleh pelapor sebagai upaya pencemaran nama baik dan manipulasi fakta. Polda Metro Jaya saat ini sedang memproses laporan tersebut dengan tahapan persiapan administrasi penyidikan atau yang biasa disebut mindik. Setelah seluruh administrasi penyidikan rampung, tim penyelidik akan segera memanggil Faizal Assegaf untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan menyerahkan barang bukti yang dimilikinya. Selain itu, beberapa saksi lain yang relevan dengan kasus ini juga akan diperiksa untuk melengkapi penyelidikan. "Kami mohon waktu dan ruang agar teman-teman penyelidik dan penyidik bekerja dulu," pinta Kombes Budi Hermanto, menekankan pentingnya proses yang profesional dan objektif dalam menangani laporan ini. Menurut keterangan Faizal Assegaf, peristiwa ini berawal dari pemanggilannya oleh KPK untuk memberikan klarifikasi terkait bantuan yang diduga diterima oleh para aktivis dari inisial RZ. Faizal memenuhi panggilan tersebut bersama dua orang lainnya, yaitu Muhammad Mahzun dan Rahmat, yang keduanya merupakan pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Faizal menjelaskan bahwa bantuan yang dimaksud berupa seperangkat alat elektronik, komputer, tiga unit perangkat Wi-Fi, sebuah mikrofon, dan satu unit bodi komputer. Ia dengan tegas membantah bahwa bantuan tersebut memiliki kaitan dengan praktik suap atau kasus korupsi apapun. Sebaliknya, ia mengklaim bahwa bantuan tersebut bersifat umum dan selayaknya diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. "Sangat disayangkan pada saat kami keluar dari proses klarifikasi pemberian keterangan, juru bicara KPK memelintir pemberitaan yang seolah-olah saya, Faizal Assegaf, dan kawan-kawan ini terlibat dalam kejahatan korupsi," ungkapnya dengan nada kecewa saat ditemui wartawan di Polda Metro Jaya pada Selasa, 14 April 2026. Menanggapi laporan tersebut, pihak Polda Metro Jaya melalui Kombes Budi Hermanto menyatakan optimisme terhadap proses penanganan yang akan dilakukan secara objektif. Polda Metro Jaya menyatakan menghormati laporan yang diajukan oleh Faizal Assegaf, mengingat hak tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara. "KPK juga meyakini kawan-kawan di Polda pasti akan secara objektif, profesional, dan presisi melihat pelaporan tersebut," ujar Budi, menandakan adanya koordinasi dan harapan akan hasil yang adil. Kasus ini menjadi sorotan publik, terutama mengingat keterlibatan lembaga antirasuah dan dampaknya terhadap reputasi individu yang terlibat dalam proses hukum. Pemberitaan ini menggarisbawahi kompleksitas penanganan kasus korupsi dan pentingnya menjaga integritas informasi yang disampaikan kepada publik, agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru atau merusak nama baik pihak yang tidak bersalah. Peristiwa ini juga memunculkan pertanyaan mengenai batasan penyampaian informasi oleh pejabat publik, khususnya juru bicara lembaga penegak hukum, agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari. Peran media dalam menyebarkan informasi juga menjadi krusial, di mana akurasi dan verifikasi fakta menjadi kunci untuk menghindari penyebaran disinformasi. Kasus ini diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat dalam penanganan hukum dan komunikasi publik, agar menjaga profesionalisme dan kehati-hatian dalam setiap tindakan dan pernyataan yang dikeluarkan. Objektivitas, profesionalisme, dan presisi menjadi prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, demi tegaknya keadilan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum





