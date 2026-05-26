Juri Harap Prameswara, kepala krisis kesehatan hewan keramat, mengungkap rencana distribusi total 1,098 ekor sapi kurban presiden 2026. 552 daerah provinsi dan kabupaten/kota akan menerima 598 sapi, sementara 500 sapi dialokasikan kepada lembaga-lembaga sosial, pendidikan, pesantren, dan tokoh masyarakat. Penjelasan mencakup alasan distribusi peliput, standar bobot sapi, jenis sapi premium bersertifikat kesehatan, serta sumber peternak lokal. Penetapan jumlah ini bertujuan mendukung produktivitas peternakan nasional dan memaksimalkan distribusi amal selama Idul Adha.

Juri Harap Prameswara, kepala pejabat krisis kesehatan hewan desentralisasi, memaparkan rencana nasional distribusi sapi kurban presiden 2026 lewat konferensi pers pada Selasa, 26 Mei 2026.

Ia menegaskan bahwa 552 daerah—terdiri 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota—akan menerima total 598 ekor sapi yang dipastikan sesuai standar berat 800 kilogram hingga 1,3 ton. Rencana ini ditetapkan karena 46 daerah tidak memiliki sapi dengan berat minimal standar presidensial; karena itu sebagian besar daerah akan menerima satu sapi, sementara 46 daerah tersebut diberi dua ekor sehingga jumlah totalnya mencapai 598 ekor. Namun, Juri tidak berhenti di sana.

Ia menambahkan bahwa selain sapi yang beredar di daerah, 500 ekor lagi akan disalurkan ke lembaga sosial, lembaga pendidikan, pondok pesantren, dan tokoh-tokoh masyarakat agama. Menurutnya, alokasi ini akan memanfaatkan kesempatan emas bagi lembaga-lembaga sosial untuk menyebarkan manfaat kuliner, sosial, dan keagamaan kepada masyarakat luas. Dengan demikian, total distribusi sapi kurban presiden 2026 mencapai 1.098 ekor. Pastinya, masuknya kategori sapi premium menjadi sorotan tersendiri.

Juri menafsirkan bahwa sapi-sapi ini telah diproses melalui sertifikasi kesehatan, yakni Simental, Limousin, Peranakan Ongole, Brahman, Angus, Sapi Bali, Friesian Holstein, Belgian Blue, dan Carolis. Ia juga menekankan bahwa dengan memprioritaskan sapi bersertifikat dan berat tinggi, Juri berharap distribusi menegaskan kualitas nasional sekaligus menjaga kesehatan hewan. Sumber peternakan juga berasal dari peternak lokal di seluruh negeri, sehingga diputar balikkan untuk memberi momentum meningkatkan produktivitas serta kualitas produk daging sapi.

Juri menegaskan bahwa peternak sering dipanggil oleh Kementerian Pertanian untuk menyiapkan sapi kurban setiap tahun; demikian, sektor peternakan mendapat dorongan signifikan. Dalam putusannya, Juri menampilkan harapan bahwa distribusi ini tidak hanya mempererat kebersamaan rakyat Indonesia di momen Idul Adha, namun juga memicu riset dan infrastruktur peternakan tanah air. Ia mengundang semua pihak, baik pemerintah daerah maupun perlombaan, untuk dapat mengoptimalkan potensi nasional melalui perencanaan berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor.

Penjelasan lebih lengkap akan dipublikasikan pada website resmi kementerian pertanian dan di platform media sosial. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat menerima beragam informasi dengan jelas, akurat, dan terintegrasi, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi hewan di tingkat lokal dan nasional





