Jurgen Klopp Soroti Piala Dunia 2026: Skotlandia vs Brasil Pertandingan yang Paling Dinantikan

Mantan pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, memberikan analisis mendalam mengenai Piala Dunia 2026, menyoroti potensi kejutan, kandidat juara, dan pertandingan yang paling ia nantikan, yaitu duel antara Skotlandia dan Brasil.

Piala Dunia 2026 , yang akan berlangsung di tiga negara – Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko – telah menarik perhatian besar dari para pengamat sepak bola di seluruh dunia.

Jurgen Klopp, mantan pelatih Liverpool yang kini menjabat sebagai Head of Global Soccer Red Bull, mengungkapkan antusiasmenya terhadap turnamen mendatang dan membagikan pandangannya mengenai calon juara serta tim-tim yang berpotensi menjadi kejutan. Klopp memantau persiapan turnamen dengan seksama dan meyakini bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang yang sangat kompetitif dan terbuka, di mana banyak tim memiliki peluang untuk meraih gelar juara.

Ia menolak untuk menunjuk satu kandidat tunggal yang dominan, bahkan menyebutkan bahwa hingga sepuluh tim memiliki potensi besar untuk mengangkat trofi. Salah satu pertandingan yang paling dinantikan oleh Klopp adalah duel antara Timnas Skotlandia melawan Timnas Brasil pada matchday 3 Grup C. Ia menganggap pertandingan ini akan menjadi pertarungan menarik antara dua filosofi sepak bola yang sangat berbeda. Klopp menjelaskan bahwa perbedaan pendekatan antara kedua tim akan menciptakan dinamika yang unik dan berpotensi menghasilkan cerita tak terduga di lapangan.

Ia melihat Skotlandia sebagai tim yang memiliki variasi permainan yang dapat menyulitkan banyak lawan, sementara Brasil, dengan tradisi sepak bola yang kuat, selalu menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Selain itu, Klopp juga menyoroti potensi tim-tim dari Britania Raya secara keseluruhan, meyakini bahwa mereka dapat melangkah jauh jika mampu mencapai performa terbaiknya. Ia menekankan pentingnya persiapan yang matang dan kemampuan untuk mengatasi tekanan dalam turnamen besar.

Klopp juga mengakui bahwa sulit baginya untuk menikmati pertandingan secara anonim di tempat umum, mengingat popularitasnya sebagai mantan pelatih Liverpool. Ia berharap suatu saat dapat menyaksikan pertandingan dengan santai tanpa gangguan, menikmati atmosfer sepak bola tanpa harus menjadi pusat perhatian. Klopp menyebutkan beberapa nama besar sebagai kandidat juara, termasuk Argentina, Prancis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Ia juga memasukkan Portugal sebagai kuda hitam, terutama dengan kehadiran Cristiano Ronaldo yang masih menunjukkan performa elit di usia 41 tahun.

Selain itu, ia menaruh perhatian pada Timnas Norwegia yang memiliki generasi emas dipimpin oleh Erling Haaland, striker muda yang sedang naik daun. Klopp menekankan bahwa keberhasilan di Piala Dunia tidak hanya bergantung pada kualitas individu pemain, tetapi juga pada kombinasi faktor-faktor lain seperti keberuntungan dan minimnya cedera. Ia menjelaskan bahwa cedera pemain kunci dapat secara signifikan mengurangi peluang sebuah tim untuk meraih gelar juara. Faktor-faktor tersebut kerap menjadi pembeda di fase gugur, di mana setiap pertandingan menjadi sangat krusial.

Turnamen Piala Dunia 2026 akan dimulai pada 11 Juni dengan laga pembuka antara Meksiko melawan Afrika Selatan, dan akan mencapai puncaknya pada 19 Juli dengan pertandingan final yang akan berlangsung di MetLife Stadium, New Jersey. Klopp sendiri akan terlibat dalam turnamen ini sebagai analis televisi, memberikan pandangan dan analisisnya kepada pemirsa di seluruh dunia. Ia berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap sepak bola





