Jürgen Klopp Kritik Kepemimpinan FIFA Infantino: Perubahan Diperlukan

Pelatih Timnas Jerman Jürgen Klopp menyeru kepemimpinan baru di FIFA pasca-kontroversi. Ia menilai Gianni Infantino gagal dan menyebut perubahan sebagai hal yang logis.

Pelatih kepala Timnas Jerman Jürgen Klopp secara tegas menyerukan adanya pergantian kepemimpinan di tubuh Federasi Sepak Bola Internasional ( FIFA). Ia meminta agar pemilihan presiden baru dapat segera terealisasi pada tahun 2027. Klopp juga melontarkan kritik keras terhadap kinerja Gianni Infantino yang saat ini sedang memimpin organisasi sepak bola terbesar di dunia tersebut.

Kritik Tegas Terhadap Infantino dan Calon Pengganti

Gianni Infantino yang berusia 56 tahun sedang berusaha mendapatkan masa jabatan barunya dalam pemilihan yang dijadwalkan akan diadakan pada bulan Maret di Rabat, Maroko. Di balik usahanya, Infantino menghadapi tantangan serius dari dua calon lain, yaitu Kozo Tashima yang berusia 68 tahun serta Ramon Vega yang berusia 55 tahun. Klopp tidak ragu untuk menyatakan penolakannya terhadap kondisi internal FIFA saat ini. Ia menegaskan bahwa pandangan umum di kalangan penggemar dan pelaku industri kini jelas mengarah pada kebutuhan mendesak akan adanya perubahan besar-besaran.

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Syarat Kepemimpinan yang Tidak Terikat Keuangan

Menurut Klopp, organisasi sepak bola global memerlukan pemimpin yang benar-benar mengedepankan kepentingan olahraga itu sendiri. Kepentingan finansial dan keuntungan pribadi haruslah menjadi hal kedua. Ia percaya bahwa masih terdapat individu-individu yang memiliki kepedulian tulus terhadap sepak bola tanpa motif pencarian laba. Jika orang-orang seperti itu dapat menempati posisi kepresidenan, hal tersebut diyakini akan membawa dampak positif yang sangat signifikan bagi perkembangan sepak bola global di masa depan.

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Kontroversi Politik dan Komersial FIFA Terbaru

Ucapan Klopp muncul di tengah badai kritik yang menghantari kepemimpinan Infantino sepanjang tahun lalu. Salah satu insiden paling menuai pro-kontra adalah pemberian penghargaan FIFA untuk perdamaian kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selain itu, kontroversi melibatkan Folarin Balogun, seorang penyerang Amerika Serikat, selama Piala Dunia 2026 juga menambah beban bagi FIFA. Pembatalan kartu merah yang diterima Balogun setelah intervensi Presiden AS memicu pertanyaan serius mengenai integritas keputusan federasi.

Dampak Nyata Pada Tim Nasional dan Masa Depan

Di sisi lain, Timnas Jerman kini sedang menghadapi persaingan sengit di turnamen UEFA Nations League. Setelah meraih kemenangan tipis dengan skor 3-1 atas Serbia, timnas Jerman memiliki peluang besar untuk memastikan lolos ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan langsung dengan Belanda pada hari Senin. Klopp memuji kualitas Timnas Belanda yang mampu menang telak dengan skor 7-0 melawan Yunani. Ia menilai Belanda memiliki generasi pemain dengan kemampuan luar biasa dan gaya bermain yang sangat dinamis, sehingga pertandingan tersebut diprediksi akan berlangsung sangat sulit dan menarik.