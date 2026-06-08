Jürgen Klopp Dikabarkan Akan Bergabung dengan Al‑Ittihad sebagai Direktur Teknis

Klopt tengah dalam pembicaraan dengan klub Arab Saudi Al‑Ittihad untuk mengambil peran Direktur Teknis dan mengelola transfer pemain, menandai potensi peralihan peran dari jaringan Red Bull yang masih terikat kontrak hingga 2029.

Jürgen Klopp , yang selama ini menjabat sebagai Kepala Sepak Bola Global untuk jaringan klub Red Bull , kini tengah menjadi sorotan utama karena rumor kepindahannya ke Arab Saudi .

Menurut sumber internal, klub Al‑Ittihad tengah melakukan pembicaraan serius untuk menempatkan pelatih berusia 58 tahun itu sebagai Direktur Teknis. Jika kesepakatan tercapai, tugas utama Klopp akan beralih ke pengelolaan pergerakan pemain dan kebijakan transfer, sebuah peran yang berbeda secara signifikan dari tanggung jawabnya di Eropa. Pembicaraan ini konon dilanjutkan pada Minggu lalu setelah sempat dibantah keras oleh penasihatnya, Marc Kosicke, yang menyatakan bahwa rumor kepindahan ke klub Saudi tidak mungkin terjadi.

Namun, Tavolieri, seorang pengamat sepak bola, mengungkapkan bahwa diskusi kembali hidup dan Al‑Ittihad ingin memanfaatkan pengalaman Klopp dalam mengelola jaringan klub multinasional yang mencakup tim‑tim di Brasil, Amerika Serikat, dan Jepang. Klopp menegaskan kondisi yang ia inginkan sebelum mengakhiri masa tugasnya di Red Bull. Ia mengajukan syarat agar proses transisi dapat dimulai setelah musim kompetisi domestik dimulai atau setidaknya setelah jendela transfer resmi di Arab Saudi ditutup.

Perbedaan jadwal jendela transfer menjadi faktor penting dalam negosiasi ini; sementara Bundesliga di Eropa membuka pasar pemain pada 30 Juni hingga 1 September, kompetisi di Timur Tengah baru memulai periode transfernya pada 22 Juli dan berlangsung lebih lama. Hal tersebut memberi Klopp fleksibilitas untuk mengatur strategi perekrutan pemain bagi klub gurun tersebut tanpa mengganggu kalender kompetisi Eropa.

Meskipun kontrak Klopp dengan jaringan Red Bull terikat hingga tahun 2029, spekulasi tentang pemutusan kontrak lebih awal atau bahkan kemungkinan kembali ke bangku pelatih tidak pernah berhenti. Nama Klopp sempat masuk dalam perbincangan Real Madrid, terutama setelah calon presiden klub, Enrique Riquelme, menjanjikan negosiasi dengan pelatih asal Jerman itu bila ia terpilih sebagai pemimpin baru. Namun, Klopp sendiri berulang kali menegaskan bahwa ia tidak berencana kembali ke posisi pelatih dalam waktu dekat.

Selain itu, laporan L'Equipe menyoroti beberapa ketegangan internal antara Red Bull dan Klopp, termasuk perselisihan mengenai perekrutan pelatih Leipzig, Ole Werner, serta kebingungan wewenang di FC Paris, klub Prancis yang dimiliki lebih dari sepuluh persen oleh Red Bull. Ketidaksesuaian dalam struktur kepemimpinan ini mengindikasikan bahwa hubungan kerja antara Klopp dan jaringan Red Bull semakin kompleks, membuka kemungkinan bagi kedua belah pihak untuk mencari solusi baru, termasuk kemungkinan peran di luar Eropa yang kini tengah dibicarakan





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