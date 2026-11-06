Jumlah Pekerja Komuter di Indonesia Turun 164 Ribu pada Agustus 2026

Badan Pusat Statistik mencatat penurunan jumlah pekerja komuter menjadi 7,53 juta orang pada Agustus 2026. Angka ini turun dibandingkan data Agustus 2025.

Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat adanya penurunan signifikan pada jumlah penduduk yang bekerja sebagai pekerja komuter di seluruh Indonesia. Berdasarkan data terbaru yang dirilis Jumat, 6 November 2026, total pekerja komuter pada bulan Agustus 2026 tercatat sebanyak 7,53 juta orang. Angka ini mewakili sekitar 5,09 persen dari keseluruhan jumlah penduduk yang bekerja di negara ini.

Fenomena penurunan ini terjadi dengan selisih sebanyak 164 ribu orang atau setara dengan 0,16 persen poin ketika dibandingkan dengan data pada bulan Agustus 2025 yang mencatatkan angka sebanyak 7,69 juta orang. Penurunan jumlah ini menunjukkan adanya perubahan dinamika mobilitas tenaga kerja antar wilayah administratif di Indonesia selama periode waktu tersebut.

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Definisi dan Distribusi Wilayah Metropolitan

BPS mendefinisikan pekerja komuter sebagai penduduk yang bekerja yang melakukan kegiatan bekerja di luar kabupaten atau kota tempat tinggal mereka. Pekerja ini secara rutin pergi dan pulang ke tempat tinggalnya pada hari yang sama. Fenomena pekerja komuter ini lebih banyak ditemukan di wilayah metropolitan yang dikembangkan di Indonesia. Sepuluh wilayah metropolitan yang menjadi fokus pengamatan BPS antara lain adalah Mebidang, Patungraya Agung, Jabodetabekpunjur, Cekungan Bandung, Gerbangkertosusila, Kedungsepur, Sarbagita, Banjarbakula, Bimindo, dan Mamminasata.

Wilayah Jabodetabekpunjur mencakup Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Sementara itu, tiga wilayah metropolitan dengan persentase pekerja komuter tertinggi pada Agustus 2026 secara berurutan adalah Jabodetabekpunjur dengan 16,79 persen, Sarbagita dengan 14,13 persen, dan Banjarbakula dengan 10,88 persen.

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Karakteristik Pekerja Komuter di Indonesia

Sebagian besar pekerja komuter pada Agustus 2026 didominasi oleh pekerja laki-laki dengan persentase sebesar 70,59 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,59 persen poin dibandingkan dengan data pada Agustus 2025. Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, persentase terbesar pekerja komuter berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK sebesar 26,40 persen.

Pada kategori Diploma IV, S1, S2, dan S3, persentasenya adalah 24,59 persen. Sementara itu, lulusan Sekolah Menengah Atas atau SMA menyumbang 21,17 persen dari total pekerja komuter. Peningkatan persentase pekerja komuter terbesar terjadi pada tingkat pendidikan SMK, yaitu sebesar 1,97 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2025. Ini menunjukkan bahwa tenaga kerja dengan pendidikan kejuruan masih menjadi tulang punggung mobilitas kerja komuter.

Mobilitas dan Penggunaan Transportasi

Ditinjau dari jenis kegiatan formal atau informal, sebagian besar pekerja komuter pada Agustus 2026 bekerja pada kegiatan formal sebesar 84,79 persen. Terdapat kenaikan sebesar 2,47 persen poin pada pekerja komuter di kegiatan formal dibandingkan dengan Agustus 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor formal masih menjadi destinasi utama bagi para pekerja yang melakukan perjalanan jauh setiap hari.

Untuk mendukung mobilitas dari atau ke tempat kerja, pada Agustus 2026 sebagian besar pekerja komuter menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan dinas sebesar 90,98 persen. Sementara itu, pekerja komuter yang menggunakan transportasi umum tercatat sebesar 7,06 persen. Angka penggunaan transportasi umum ini mengalami penurunan sebesar 0,10 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2025. Preferensi terhadap kendaraan pribadi tetap dominan dalam mendukung mobilitas harian pekerja komuter di Indonesia.