Jumlah Besar Warga Negara Asing Dipergempur Polisi Indonesia, Serangkaian Siplin Hukum

Operasi penegakan hukum ini bermula dari aduan masyarakat yang merasa resah dengan gerak-gerik komplotan yang mencurigakan di wilayah tersebut. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan dugaan adanya aktivitas perjudian yang dilakukan secara terorganisir dan melibatkan warga negara asing dari berbagai macam negara.

Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian penyelidikan yang panjang serta adanya informasi dari masyarakat yang kemudian kami respons, ujar Wira di lokasi, Sabtu (9/5/2026).

Operasi penegakan hukum ini bermula dari aduan masyarakat yang merasa resah dengan gerak-gerik komplotan yang mencurigakan di wilayah tersebut. Dari hasil penyelidikan tersebut, kami menemukan dugaan adanya aktivitas perjudian yang dilakukan secara terorganisir dan melibatkan warga negara asing dari berbagai macam negara. Penggerebekan besar-besaran ini dieksekusi secara matang oleh aparat kepolisian pada Kamis (7/5/2026) lalu.

Para pelaku kami tangkap dalam keadaan tertangkap tangan, dalam arti pelaku sedang melakukan operasional ataupun kegiatan daripada Jumlah individu yang diringkus oleh korps bhayangkara di markas tersebut mencapai 321 orang, dan didominasi warga dari Asia Tenggara serta Asia Timur. Dari warga negara Chinese ataupun Tiongkok itu sebanyak 57 orang, kemudian warga negara Vietnam sebanyak 228 orang, warga negara Laos sebanyak 11 orang, warga negara Myanmar sebanyak 13 orang, warga negara Malaysia sebanyak 3 orang, warga negara Thailand sebanyak 5 orang dan warga negara Kamboja sebanyak 3 orang.

Polisi turut menyita segudang barang bukti vital yang senantiasa menjadi urat nadi perputaran uang haram mereka. Kami telah mengamankan brankas, paspor, handphone, laptop, PC komputer, dan uang tunai dari berbagai macam negara. Kini, ratusan warga negara asing tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sembari menanti tahapan proses hukum yang lebih lanjut.

Mereka disangkakan Pasal 426 dan atau Pasal 607 juncto Pasal 20 dan atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Warga Negara Asing Perjudian Operasional Perbuatan Terhadap Hukum Inmen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prabowo Sambut Kolaborasi ASEAN Lindungi Warga Negara di Timur TengahPresiden RI Prabowo Subianto menyambut positif gagasan kolaborasi antarnegara ASEAN untuk melindungi dan mengevakuasi warga negara masing-masing dari kawasan Timur

Read more »

Indonesia ajak negara-negara ASEAN kembangkan potensi energi bersihIndonesia mengajak negara-negara ASEAN mengembangkan potensi energi bersih, yang berasal dari sumber terbarukan untuk membangun ketahanan energi ...

Read more »

Prabowo: Perlindungan Warga Negara ASEAN jadi Prioritas UtamaPresiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya perlindungan warga negara dan penguatan peran ASEAN dalam menjaga perdamaian dunia. Keselamatan harus jadi prioritas.

Read more »

Dirtipidum Bareskrim Polri: 321 Orang Dirampas, Sebagian Besar Warga Negara Asing (WNA) DigugatIndeks, 9 Mei 2026. Brigjen Bareskrim Polri Wira Satya Triputra mengumumkan pengungkapan kasus jaringan judol internasional, dengan mengamankan 321 orang. Sebanyak 291 di antaranya adalah warga negara Indonesia (WNI), sedangkan 30 orang WNA diduga terlibat dalam operasional jaringan judi online internasional. Brigjen Wira menyatakan mayoritas pelaku memang telah mengetahui tujuan kedatangannya ke Indonesia untuk bekerja di industri judi online, namun polisi masih mendalami kemungkinan adanya korban penipuan.

Read more »