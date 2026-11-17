Ketua KSPSI Jumhur Hidayat merekomendasikan Sufmi Dasco Ahmad sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka di kursi Wakil Presiden RI demi stabilitas pemerintahan Prabowo Subianto.

Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memicu dinamika politik baru terkait rekomendasi calon pendamping Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Jumhur Hidayat, secara resmi menyatakan bahwa Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Sufmi Dasco Ahmad, adalah figur yang paling ideal untuk mengisi kekosongan tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Jumhur pada Selasa, tanggal 17 November, sebagai respons terhadap perkembangan terbaru di tingkat pemerintahan.

Sufmi Dasco Ahmad Sebagai Kandidat Ideal

Sufmi Dasco Ahmad dinilai memiliki kemampuan strategis dalam membangun komunikasi politik yang efektif. Dia dianggap mampu bertindak sebagai jembatan vital yang menghubungkan kepentingan pemerintah, partai politik, serta masyarakat sipil di seluruh Indonesia. Rekomendasi ini didasarkan pada penilaian bahwa kualitas diplomasi dan kemampuan negosiasi Sufmi sangat dibutuhkan untuk menjaga harmonisasi kebijakan nasional.

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Keahlian Sufmi dalam meredam konflik dan menyuarakan aspirasi berbagai lapisan masyarakat menjadi alasan utama pemilihan dirinya sebagai pengganti Gibran. Sebagai politisi berpengalaman, dia diperkirakan dapat mengelola dinamika politik dengan lebih matang dibandingkan kandidat lain yang kurang memiliki rekam jejak solid di parlemen. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program kerja pemerintahan berjalan tanpa hambatan signifikan.

Dominansi Partai Gerindra Dalam Pemilihan

Jumhur menekankan bahwa sosok Wakil Presiden pengganti Gibran sebaiknya berasal dari Partai Gerindra karena alasan loyalitas dan komitmen terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. Menurut pandangannya, Partai Gerindra menjadi pilihan paling tepat untuk mengisi posisi tersebut demi memastikan keselarasan visi dan misi pemerintahan. Keputusan ini juga sejalan dengan keinginan agar pemerintah dapat semakin fokus melaksanakan visi Presiden tanpa terbebani oleh dinamika koalisi yang rumit.

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Menjaga konsistensi politik internal partai diyakini dapat mempercepat pelaksanaan program-program strategis yang telah dicanangkan. Dengan menempatkan kader dari partai yang sama, risiko konflik kepentingan atau perbedaan pandangan strategis dapat diminimalisir secara signifikan. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap efisiensi birokrasi dan kecepatan tindak lanjut kebijakan publik.

Kelangsungan Visi dan Stabilitas Politik

Mundurnya Gibran membuka ruang bagi partai-partai politik lain untuk mengusulkan kader terbaiknya sebagai calon Wakil Presiden. Namun, Jumhur beranggapan bahwa stabilitas pemerintahan dan kesinambungan pelaksanaan visi Presiden Prabowo harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pengganti Gibran. Faktor-faktor ini dinilai lebih krusial daripada kepentingan elektoral jangka pendek dari partai koalisi manapun.

Kepentingan nasional haruslah diletakkan di atas kepentingan partai untuk menjamin keberlanjutan pembangunan negara. KSPSI melalui sosok pemimpinnya meminta seluruh elemen politik untuk berdiskusi secara konstruktif demi mencari titik temu terbaik. Langkah ini diperlukan agar transisi kepemimpinan di tingkat eksekutif tidak menimbulkan gejolak yang merugikan rakyat kecil.

Dampak Nyata Terhadap Pemerintahan

Langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat fondasi pemerintahan Prabowo Subianto di tengah tantangan global dan domestik yang semakin kompleks. Dengan adanya figur seperti Sufmi Dasco Ahmad yang memiliki kapasitas legislatif dan eksekutif, koordinasi kebijakan menjadi lebih terintegrasi. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia di berbagai sektor.

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Transisi kepemimpinan yang terencana dan berdasarkan analisis mendalam akan memastikan bahwa agenda-agenda prioritas nasional tetap berjalan mulus. Semua pihak diharapkan dapat mendukung keputusan final yang diambil dengan mengutamakan kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat. Proses ini akan menjadi contoh demokratisasi yang sehat bagi bangsa Indonesia ke depannya.