Menteri LH Jumhur Hidayat meminta cabut WUP ESDM di perairan Ujung Kulon demi perlindungan Badak Jawa dari risiko aktivitas pertambangan yang mengancam ekosistem.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat resmi mengimbau pemerintah untuk mencabut penetapan Wilayah Usaha Pertambangan atau WUP di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Langkah ini diambil untuk memastikan keselamatan habitat terakhir Badak Jawa dari potensi gangguan aktivitas penambangan yang berisiko tinggi merusak ekosistem laut dan pesisir.

Menteri Jumhur menyampaikan pernyataan tersebut secara tegas saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Pohon Sedunia di Angke Kapuk, Jakarta Barat, pada Kamis, 19 November 2026. Keputusan ini merupakan respons serius terhadap adanya ancaman yang dinilai dapat mengganggu ketenangan dan keberlangsungan hidup spesies langka tersebut.

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Dasar Pertimbangan Konservasi Spesies Kritis

Taman Nasional Ujung Kulon ditetapkan sebagai kawasan bernilai konservasi tinggi karena merupakan satu-satunya habitat alami bagi Badak Jawa atau Rhinoceros sondaicus. Spesies ini saat ini berada dalam status Kritis atau Critically Endangered dengan populasi liar yang diperkirakan kurang dari 50 individu. Kelangsungan hidup mereka sepenuhnya bergantung pada keutuhan kawasan konservasi yang terbatas ini.

Badak Jawa memiliki karakter perilaku dan kebutuhan habitat yang sangat spesifik sehingga perlindungan terhadapnya harus memperhatikan keutuhan ekosistem secara menyeluruh. Keterhubungan antara ekosistem daratan, pesisir, dan perairan di sekitarnya merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan hidup satwa endemik ini. Gangguan di salah satu komponen ekosistem dikhawatirkan akan berdampak buruk secara langsung terhadap populasi yang sudah sangat rentan tersebut.

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Evaluasi Terhadap Keputusan Kementerian ESDM

Kementerian Lingkungan Hidup telah meninjau ulang Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang menetapkan WUP pada perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Menteri Jumhur menilai bahwa penetapan tersebut perlu ditinjau kembali secara serius dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, perlindungan keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan fungsi ekosistem.

Surat resmi telah dikirimkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap keputusan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan bagian WUP di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon yang berdasarkan verifikasi keilmuan terbukti tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup atau berpotensi menimbulkan risiko ekologis yang tidak dapat diterima.

Jika diperlukan kejelasan lebih lanjut, Jumhur menyarankan dilakukan verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian atau lembaga terkait. Tindak lanjut pemanfaatan pada lokasi yang dipersoalkan juga disarankan untuk ditahan sampai hasil evaluasi memperoleh kejelasan yang sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi pemerintah yang berwenang.

Sikap Jelas Terkait Isu Penambangan dan Hashim Djojohadikusumo

Menteri Jumhur juga menanggapi keras adanya informasi yang mengaitkan rencana penambangan emas dengan Hashim Djojohadikusumo. Ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar dan Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Presiden, justru dikenal sebagai pencinta dan pelindung satwa liar yang sering menggunakan dana pribadinya untuk konservasi.

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Jumhur juga menegaskan sikap tegasnya terhadap perusahaan tambang, khususnya PT ANTAM, terkait izin di kawasan tersebut. Ia menyatakan bahwa jika PT ANTAM mendapatkan izin untuk menambang di perairan Taman Nasional Ujung Kulon, maka dirinya selaku Menteri Lingkungan Hidup tidak akan pernah memberikan persetujuanAMDAL atau izin lingkungan hidupnya.

Posisi Kementerian Lingkungan Hidup adalah memberikan dukungan data, kajian, dan pertimbangan teknis untuk memastikan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup. Prinsip utama yang dipegang teguh adalah bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia.