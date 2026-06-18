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Julian Quinones membidik gol kedua di Piala Dunia 2026 vs Korea Selatan

Sport News

Julian Quinones membidik gol kedua di Piala Dunia 2026 vs Korea Selatan
Piala Dunia 2026Meksiko Vs Korea SelatanJulian Quinones
📆18/06/2026 21:29:00
📰liputan6dotcom
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Pertandingan Meksiko vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026, yang akan berlangsung di Estadio Guadalajara, Jumat (19/6/2026) pukul 08.00 WIB, diprediksi menjadi penentu posisi puncak di Grup A. Julian Quinones, pemain Meksiko, akan membidik gol kedua di turnamen ini.

Julian Quinones membidik gol kedua di Piala Dunia 2026 pada laga Meksiko vs Korea Selatan. Pertandingan ini diprediksi menjadi penentu posisi puncak di Grup A , mengingat kedua tim berhasil meraih kemenangan pada laga pembuka.

Meksiko, yang dikenal dengan julukan El Tri, datang ke turnamen musim panas ini dengan performa yang solid. Mereka sukses mengawali kampanye Piala Dunia dengan menundukkan Afrika Selatan 2-0 pada Kamis, 12 Juni 2026. Tidak kalah impresif, Korea Selatan juga memulai Piala Dunia 2026 dengan hasil positif. Tim berjuluk Taegeuk Warriors tersebut berhasil mengamankan tiga poin setelah mengalahkan Republik Ceko 2-1 pada laga perdana pekan lalu

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