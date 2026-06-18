Julian Quinones membidik gol kedua di Piala Dunia 2026 vs Korea Selatan

Pertandingan Meksiko vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026, yang akan berlangsung di Estadio Guadalajara, Jumat (19/6/2026) pukul 08.00 WIB, diprediksi menjadi penentu posisi puncak di Grup A. Julian Quinones, pemain Meksiko, akan membidik gol kedua di turnamen ini.

Julian Quinones membidik gol kedua di Piala Dunia 2026 pada laga Meksiko vs Korea Selatan. Pertandingan ini diprediksi menjadi penentu posisi puncak di Grup A , mengingat kedua tim berhasil meraih kemenangan pada laga pembuka.

Meksiko, yang dikenal dengan julukan El Tri, datang ke turnamen musim panas ini dengan performa yang solid. Mereka sukses mengawali kampanye Piala Dunia dengan menundukkan Afrika Selatan 2-0 pada Kamis, 12 Juni 2026. Tidak kalah impresif, Korea Selatan juga memulai Piala Dunia 2026 dengan hasil positif. Tim berjuluk Taegeuk Warriors tersebut berhasil mengamankan tiga poin setelah mengalahkan Republik Ceko 2-1 pada laga perdana pekan lalu





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia 2026 Meksiko Vs Korea Selatan Julian Quinones Estadio Guadalajara Grup A Performa Afrika Selatan Republik Ceko Meksiko Vs Korea Selatan Di Piala Dunia 2026 Pertandingan Julian Quinones Membidik Gol Kedua Di Piala Du

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Saat Indonesia Peringkat 85 FIFA, Tanjung Verde Masih 182 Dunia, Kini Tampil di Piala DuniaCape Verde yang dulu berada di peringkat 182 FIFA kini tampil di Piala Dunia. Indonesia masih berupaya mengejar kesuksesan sepak bola mereka.

Read more »

Bruno Fernandes Bidik Gelar Juara Dunia, Portugal Percaya Diri Ukir Sejarah di Piala Dunia 2026Bruno Fernandes menegaskan target Portugal menjadi juara Piala Dunia 2026. Ia juga memuji pengaruh Cristiano Ronaldo jelang laga kontra RD Kongo.

Read more »

Argentina Mengalahkan Aljazair 3-0 di Piala Dunia 2026, Piala Dunia 2026 Mencatat Rekor BersejarahPiala Dunia 2026 mencatat rekor bersejarah dengan total 281.223 penonton dalam satu hari pertandingan di Amerika Serikat. Jumlah penonton tersebut berhasil melampaui rekor Piala Dunia 1994 yang sebelumnya mencapai angka 277.070 orang dalam sehari. Antusiasme tinggi publik didorong oleh kehadiran bintang top dunia serta perluasan format turnamen menjadi 48 tim peserta.

Read more »

Julian Quinones Lebih Efektif, Ronaldo Dinilai Kurang Maksimal di Matchday Pertama Piala Dunia 2026Pada pertandingan pembuka Piala Dunia 2026, striker Liga Arab Saudi Julian Quinones mencetak gol untuk Meksiko, sementara Cristiano Ronaldo gagal memberikan kontribusi saat Portugal imbang dengan RD Kongo. Meski statistik menunjukkan performa rendah Ronaldo, pakar sepak bola Gigih menilai peran kepemimpinan dan dampak mentalnya tetap penting bagi tim.

Read more »