Julian Quinones: Dari Magui Payan ke Panggung Piala Dunia, Kisah Pengiring dari Kolombia yang Menjadi Pahlawan Meksiko

Gol Julian Quinones untuk Meksiko di Piala Dunia 2026 menciptakan sejarah sebagai pemain kelahiran Kolombia pertama yang mencetak gol untuk negara lain di turnamen tersebut. Artikel ini mengupas perjalanan hidupnya, dari masa kecil tanpa sepatu di Magui Payan hingga menjadi bintang di Liga MX dan Piala Dunia, termasuk kontribusinya yang vital dalam membawa Atlas meraih dua gelar berturut-turut, serta reprisentalitas gandanya yang memikat hati dua negara.

Julian Quinones , yang mencetak gol pembuka Piala Dunia 2026 untuk Meksiko, menjadi buah bibir di Kolombia dan Meksiko. Golnya ke gawang Afrika Selatan di Estadio Azteca menegaskan statusnya sebagai pemain kelahiran Kolombia pertama yang mencetak gol di Piala Dunia untuk negara lain.

Meski lahir di Magui Payan, Kolombia, ia membentuk karir sepak bolanya di Meksiko, negara yang memberinya kesempatan, rumah, keluarga, dan pada akhirnya, kesempatan membela tim nasional. Dari masa kecil tanpa sepatu di lapangan di Nariño hingga menjadi bintang di Liga MX, perjalanan Quinones dipenuhi dengan ketahanan dandeterminasi. Di Futbol Paz, Cali, ia dikenal sebagai 'Pantera' karena kerja kerasnya, meski baginya, singa lebih mencerminkan cara ia menyerang gawang.

Pindah ke Meksiko pada 2016, Quinones bergabung dengan Tigres lalu bergulir ke Atlas, di mana ia menjadi pusat transformasi klub yang memenangkan dua gelar berturut-turut. Di Atlas, ia bukan hanya pemain kunci melainkan legenda, memberikan gelar juara yang telah ditunggu selama tujuh dekade kepada para pendukung. Kembalinya ke Guadalajara untuk Piala Dunia, kota yang membawa kenangan terbaiknya, menandai momen spesial. Sekarang, di Piala Dunia, ia berusaha mengulangi keajaiban yang pernah ia ciptakan untuk Atlas, namun kali ini untuk Meksiko.

Rekor liga Quinones mengesankan: 75 gol dan 20 assist dalam 206 penampilan di Liga MX, yang meningkat menjadi 88 gol di semua kompetisi. Gol Piala Dunianya adalah bukti ketahanan, transformasi, dan kemampuan mengubah mimpi menjadi kenyataan. Ia mewakili cerita tentang identitas ganda, antara Kolombia dan Meksiko, sebuah perjalanan dari lumpur Magui Payan ke panggung dunia. Di Meksiko, ia lebih dari sekadar penyerang; ia adalah simbol harapan, pemain yang membuktikan bahwa latar belakang bukanlah penghalang untuk mencapai yang terhebat.

Golnya di Piala Dunia menggarisbawahi kontribusinya yang tak ternilai untuk sepak bola Meksiko, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih oleh naturalisasi sebelumnya. Sebagai pahlawan baru di Estadio Azteca, Quinones menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan keyakinan, mungkin untuk menorehkan sejarah





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