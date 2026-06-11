Pemain kelahiran Kolombia, Julian Quinones, menjadi pahlawan Meksiko dengan mencetak gol pertama dan memainkan peran sentral dalam kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026. Tiga kartu merah memperdramatisir pertandingan di Mexico City Stadium.

Julian Quinones menjadi bintang utama dalam laga pembukaan Grup A Piala Dunia 2026 antara Meksiko vs Afrika Selatan yang digelar di Mexico City Stadium, Jumat (12/6/2026).

Meksiko, yang merupakan salah satu tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Serikat, berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Gol pertama dicetak oleh Quinones pada menit ke-9 melalui utilisasi finishing yang klinis setelah mengamankan umpan liar di dalam kotak penalti. Di awal babak kedua, Afrika Selatan terpaksa bermain dengan 10 pemain setelah Sphephelo Sithole mendapatkan kartu merah. Meski kemudian Meksiko juga menerima kartu merah, Keungdunan El Tri tetap terjaga berkat gol kedua dari Raul Jimenez.

Pertandingan Ricci complication ketika Themba Zwane Afrika Selatan juga diusir lapangan, menjadikan tiga kartu merah yang fue ditampilkan pada laga ini. Julian Quinones, yang merupakan top skor Saudi Pro League musim 2025/2026 dengan 33 gol, menunjukkan performaimpressive. Ia melakukan lima tembakan sepanjang laga, dua di antaranya tepat sasaran dan satu berbuah gol. Selain itu, Quinones juga mencatatkan 33 operan dengan 28 di antaranya on target, dua di antaranya menghasilkan peluang berbahaya.

Ia juga mencetak six successful dribbles dan satu cross, meski tidak akurat. Tidak ada pemain lain di lapangan yang mencapai angka-angka serupa. Kemenangan ini memberikan start yang sempurna bagi Meksiko dalam gelaran Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus menyiapkan diri menjelang pertandingan berikutnya dengan kondisi yang tidak optimal karena skorsusensi. Artikel ini kemudian mengaitkan dengan beberapa informasi tambahan seperti jadwal, klasemen, dan top skor Piala Dunia 2026.

Beberapa topik terkait lain seperti starter Inggris, komentator Kyle Walker, dan daftar lengkap 48 negara peserta juga disebutkan. Namun, fokus utama berita tetap pada kinerja gemilang Julian Quinones dalam laga pembukaan Grup A yang berujung pada tiga kartu merah dan dua gol Meksiko.





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Piala Dunia 2026 Meksiko Vs Afrika Selatan Julian Quinones Gol Kartu Merah

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