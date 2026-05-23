Julian Nagelsmann: Panggilan Telpon Paling Harukan Selama Proses Pemenuhan Skuad Jerman untuk Piala Dunia 2026

Pelatih tim nasional Julian Nagelsmann mengungkapkan panggilan telepon mana yang paling mengharukan selama proses penentuan skuad Jerman untuk Piala Dunia 2026. Dia berbicara tentang gelandang 1. FSV Mainz 05, Nadiem Amiri, yang menerima panggilan ke Piala Dunia setelah lama absen.

'Nadiem Amiri sudah sangat emosional karena saat itu sudah sangat larut,' jawab Nagelsmann saat ditanya mengenai hal tersebut oleh stasiun televisi. 'Dia baru mendapat kabar itu sangat terlambat dan benar-benar sudah tidak mengira lagi bahwa dia akan ikut serta,' jelas Nagelsmann, yang dulu sudah mengenal Amiri saat masih menjadi pemain muda di TSG Hoffenheim.

'Kami merayakan kejuaraan U19 bersama saat itu,' kenang pelatih tim nasional Jerman itu, merujuk pada gelar juara yang mereka raih bersama, ketika ia sebagai pelatih dan Amiri sebagai pemain membawa tim muda Hoffenheim meraih gelar juara nasional U19 Jerman pada 2014. Ketika Nagelsmann mengambil alih tim Bundesliga TSG pada Februari 2016, ia juga bekerja sama dengan Amiri di sana selama hampir tiga setengah tahun, sebelum pada 2019 Nagelsmann pindah ke RB Leipzig dan Amiri ke Bayer Leverkusen.

'Ini benar-benar kisah yang sangat emosional. Dia sangat senang masih menerima kabar itu, meskipun terlambat. Itu sungguh sangat istimewa,' kata Nagelsmann mengenai pemanggilan pemain berusia 29 tahun itu ke Piala Dunia. Nagelsmann memanggil kembali Amiri ke tim nasional Jerman setelah absen cukup lama.

Amiri melakukan debutnya bersama timnas Jerman pada Oktober 2019 dan kemudian secara rutin masuk dalam skuad timnas selama lebih dari setahun. Namun, antara November 2020 dan Maret 2025, gelandang tersebut sama sekali tidak dipanggil selama hampir empat setengah tahun, sebelum akhirnya dipanggil kembali oleh Nagelsmann.

Jika pemain Mainz ini dalam kondisi fit, ia selalu berhasil masuk dalam skuad Jerman sejak kembalinya, di antaranya mencetak gol sebagai pemain pengganti dalam kemenangan penting 3-1 atas Irlandia Utara pada kualifikasi Piala Dunia September tahun lalu. Setelah tidak diturunkan dalam pemusatan latihan pada Oktober, Amiri absen dalam pertandingan internasional pada November dan Maret karena cedera. Akibatnya, peluang pemain kelahiran Ludwigshafen ini untuk tampil di Piala Dunia belakangan ini cenderung menurun, sehingga pencalonannya ke Piala Dunia setidaknya menjadi kejutan kecil.

Namun, dengan musim yang kembali gemilang bersama Mainz 05, Amiri benar-benar layak mendapatkannya. Nagelsmann tampaknya berencana memasukkan Amiri sebagai pemain cadangan di Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada, yang akan dimasukkan saat pertandingan berlangsung ketat dan mampu membalikkan keadaan ke arah yang diinginkan berkat kecerdasan dan dinamisme permainannya. Untuk peran ini, pelatih timnas Jerman secara eksplisit menyoroti mantan anak asuhnya di Hoffenheim tersebut saat mengumumkan skuadnya pada hari Kamis.

'Dia tidak membutuhkan waktu adaptasi, melainkan langsung bersemangat. Nadiem selalu menampilkan emosi dalam permainannya, selalu ingin menang, dan jika dia bermain sepuluh menit, dia akan berjuang sekuat tenaga selama sepuluh menit itu; jika dia bermain 90 menit, maka dia akan berjuang selama 90 menit. Tentu saja dia akan memulai sebagai cadangan, tapi pasti akan mendapat kesempatan bermain,' kata Nagelsmann.

Selain rasio gol dan ancaman gol Amiri di Mainz, sang pelatih juga menyoroti 'emosionalitas'nya, 'yang bisa memicu semangat tim lagi dengan kegigihannya yang positif, terutama di tengah panasnya pertandingan, saat laga mulai melambat setelah menit ke-70 karena kedua tim sudah lelah.

' Pada hari Rabu, Amiri dan kawan-kawan akan memulai persiapan Piala Dunia di Kampus DFB di Herzogenaurach. Pada 31 Mei, pertandingan uji coba terakhir melawan Finlandia akan digelar sebelum keberangkatan ke Amerika Serikat, di mana Jerman akan berhadapan dengan tuan rumah bersama AS pada 6 Juni. Pada laga pembuka Piala Dunia, tim asuhan Nagelsmann akan menghadapi pendatang baru turnamen, Curacao, pada 14 Juni, sementara lawan lain di grup adalah Pantai Gading dan Ekuador





