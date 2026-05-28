Julian Alvarez Pertimbangkan Pindah ke Barcelona, Atletico Madrid Tetap Tegas

Julian Alvarez menyatakan keinginan mencari tantangan baru dan menolak perpanjangan kontrak Atletico Madrid, memicu spekulasi transfer ke Barcelona meski klub asal tetap bersikap tegas. PSG juga menunjukkan minat, menjadikan musim panas 2026 penuh dinamika pasar transfer.

Atletico Madrid terus menegaskan bahwa mereka tidak akan melepas Julian Alvarez kepada klub manapun, termasuk Barcelona , selama beberapa bulan terakhir. Namun, situasi berubah ketika laporan mengungkap bahwa pemain asal Argentina tersebut telah menyampaikan keinginannya untuk mencari tantangan baru jika ada peluang yang lebih baik bagi kariernya.

Alvarez dikabarkan memberi tahu manajemen Atletico bahwa ia bersedia mempertimbangkan kepindahan bila ada tawaran resmi yang dianggap dapat meningkatkan perkembangan profesionalnya. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa penyerang timnas Argentina sangat tertarik untuk bergabung dengan Barcelona, khususnya setelah Robert Lewandowski dipastikan akan meninggalkan klub tersebut. Barcelona telah lama menargetkan Alvarez sebagai kandidat utama untuk mengisi posisi penyerang tengah, dan kini mereka semakin giat dalam upaya merekrutnya. PSG juga dilaporkan memiliki minat yang sama, menambah dinamika pasar transfer musim panas 2026.

Pada saat yang sama, Alvarez menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Atletico, memilih membuka peluang pindah ke Barcelona pada jendela transfer mendatang. Dalam konteks internal Atletico, terdapat pandangan bahwa menjual Alvarez dapat menjadi solusi menguntungkan bila klub menerima tawaran besar. Dana hasil penjualan dapat dialokasikan untuk memperkuat skuad yang dipimpin oleh Diego Simeone secara keseluruhan. Meskipun demikian, Alvarez masih terikat kontrak hingga tahun 2030, sehingga Atletico tidak berada di bawah tekanan untuk segera melepasnya.

Barcelona diyakini akan memanfaatkan situasi ini untuk menurunkan harga transfer, sementara klub asal tetap bersikap tegas namun terbuka pada negosiasi yang menguntungkan. Keinginan Alvarez untuk mencari tantangan baru menjadi sorotan utama pada bursa transfer musim panas ini. Penampilannya yang menonjol sejak bergabung, termasuk gol penting melawan Arsenal di leg pertama semifinal Liga Champions 2025/2026, menjadikannya salah satu aset berharga di lini depan Atletico.

Jika Barcelona benar‑benar serius dalam mengejar Alvarez dan Atletico mulai melunak, peluang muncul bagi pemain tersebut untuk mengenakan seragam Blaugrana pada musim depan. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada keputusan manajemen Atletico serta kehendak Alvarez sendiri, yang kini menjadi salah satu cerita transfer paling menarik di Eropa





