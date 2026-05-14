Julian Alvarez: Penyerang Atletico Madrid dan Paris Saint-Germain

Julian Alvarez, penyerang asal Argentina, telah membuat namanya besar di Liga Spanyol dengan penampilannya di Atletico Madrid. Alvarez juga disebut tengah berada di Barcelona untuk mencari properti yang diduga akan dipakai saat pindah ke Blaugrana. Laporan dari Diario Sport mengatakan jika PSG memprioritaskan perekrutan Alvarez karena keinginan dari Luis Enrique. Meskipun mendapat banyak tawaran menggiurkan, Atletico Madrid sebenarnya tidak terlalu ingin menjual Alvarez. Alvarez masih terikat kontrak hingga 2030 dan berencana menaikkan jumlah gajinya menjadi 10 juta euro per musim.

Harga tersebut jauh lebih rendah dari tawaran semula yaitu 150 juta euro (Rp3 triliun) karena penyerang asal Argentina itu merupakan sosok penting bagi tim.

Julian Alvarez belum lama ini juga disebut tengah berada di Barcelona untuk mencari properti yang diduga akan dipakai saat pindah ke Blaugrana. Meski demikian, sang agen, Fernando Hidalgo mengatakan jika kabar tersebut merupakaan rekaan belaka dan menyebut kliennya tidak akan pergi dari Metropolitano. Laporan dari Diario Sport mengatakan jika PSG memprioritaskan perekrutan Julian Alvarez karena keinginan dari Luis Enrique.

PSG tampaknya tidak akan mempermasalahkan harga Rp2 triliun dan akan menambahkan dua pemain ke dalam tawaran tersebut yaitu Gonçalo Ramos dan Lee Kang-in. Penyerang Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, merayakan gol pertama timnya pad laga leg kedua perempat final Liga Champions antara Liverpool dan Paris Saint-Germain di Anfield, Liverpool, barat laut Inggris pada 14 April 2026. Meskipun Dembele menunjukkan performa terbaiknya bersama tim, ia masih belum menerima perpanjangan kontrak, yang menimbulkan keraguan serius tentang masa depannya di PSG.

Namun, apabila Dembele memperbarui kontraknya, Julián Alvarez mungkin tidak akan memiliki peran sebagai starter tetap, sehingga ia akan menjadi pemain rotasi. Meskipun mendapat banyak tawaran menggiurkan, Atletico Madrid sebenarnya tidak terlalu ingin menjual penyerang asal Argentina itu. Julian Alvarez masih terikat kontrak hingga 2030 dan berencana menaikkan jumlah gajinya menjadi 10 juta euro per musim





