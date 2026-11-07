Julian Alvarez Dominasi Barcelona Saat Atletico Madrid Bertanding di Riyadh Air Metropolitano

Julian Alvarez tampil krusial dalam sejarah persaingan Atletico Madrid dan Barcelona. Simak analisis mendalam tentang dampak golnya terhadap klasemen dan ambisi gelar Liga.

Atletico Madrid menyambut kehadiran Barcelona di Stadion Riyadh Air Metropolitano dalam laga yang sangat dinanti dengan perebutan posisi puncak klasemen sebagai fokus utama pertandingannya. Kemenangan dalam laga ini akan memberikan peluang bagi tim ibu kota untuk memasuki jeda internasional sambil tetap bertahan di puncak tabel klasemen.

Pertemuan kedua tim ini juga berfungsi sebagai pesan kuat mengenai ambisi sesungguhnya Atletico Madrid untuk bersaing memperebutkan gelar Liga. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat dinamika bursa transfer musim panas lalu yang berkaitan erat dengan masa depan Julian Alvarez dan keinginannya untuk mengenakan seragam tim Catalan tersebut.

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Julian Alvarez Mengguncang Pertahanan Barcelona

Di tengah segala berkas yang berkaitan dengan masa depannya di luar lapangan hijau, penyerang Atletico Madrid ini telah berubah menjadi sumber kabar gembira bagi timnya setiap kali menghadapi Barcelona. Klub Catalan yang berupaya mendatangkannya sepanjang musim panas lalu justru menjadi salah satu korban favorit dari aksi-aksinya di lapangan.

Penyerang asal Argentina itu tidak mencetak gol ke gawang tim mana pun lebih banyak daripada yang ia cetak ke gawang Barcelona, kecuali Real Madrid dan Rayo Vallecano yang masing-masing kemasukan jumlah gol yang sama darinya. Namun, Alvarez unggul dalam perbandingan ini berkat adanya dua assist melawan tim Catalan tersebut.

Perbandingan assist ini jauh lebih baik dibandingkan dengan satu assist yang ia berikan melawan Real Madrid, serta tanpa satu assist pun melawan Rayo Vallecano. Statistik ini menegaskan dominasi individual Alvarez dalam menghadapi pertahanan yang dipimpin oleh Hansi Flick.

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Keempat gol Alvarez ke gawang Barcelona datang di berbagai ajang kompetisi, baik itu Liga Spanyol, Copa del Rey, maupun Liga Champions Eropa. Ia juga mencetak gol baik di Stadion Metropolitano maupun di markas tim Catalan tersebut, menunjukkan konsistensi performa di dua venue berbeda.

Sejarah Pertemuan dengan Detail Laga Penting

Penyerang Argentina itu mencetak empat gol dalam sembilan pertandingan melawan Barcelona. Dalam strategi Diego Simeone, ada momen di mana ia memilih mengistirahatkan Alvarez pada laga Liga yang digelar di Stadion Metropolitano pada musim lalu. Keputusan ini diambil sebagai persiapan strategis menghadapi laga yang mempertemukan kedua tim di Liga Champions Eropa empat hari kemudian.

Kedua tim pernah bertemu pada musim lalu di Copa del Rey, tepatnya pada 12 Februari, ketika Stadion Riyadh Air Metropolitano menjadi tuan rumah laga yang menyaksikan kehadiran suporter dalam jumlah besar. Atletico Madrid berhasil menggebuk Barcelona dengan skor empat gol tanpa balas dalam sebuah pertandingan yang masih diingat baik oleh para suporter tim ibu kota.

Atletico tampil memukau di babak pertama yang ditutup dengan gol keempat bertanda tangan Alvarez. Pada pertandingan tersebut, Alvarez bermain selama 68 menit sebelum Simeone menariknya dan menggantikannya dengan Alexander Sorloth. Tim ibu kota itu sudah menapakkan satu kaki di babak semifinal dengan keunggulan agregat.

Namun, mereka menghadapi penderitaan besar pada laga leg kedua yang berakhir dengan kemenangan Barcelona 3-0. Alvarez bermain sebagai starter pada laga kedua tersebut sebelum meninggalkan lapangan pada menit ke-69, digantikan oleh Alex Baena. Kemenangan leg kedua itu membalikkan nasib dari kemenangan besar di leg pertama.

Dampak Real pada Pertarungan Gelar dan Masa Depan

Hampir dua bulan berselang, tepatnya pada 8 April, Alvarez kembali meninggalkan jejaknya melawan Barcelona. Ia mencetak gol indah dari tendangan bebas langsung di leg pertama perempat final Liga Champions Eropa di Stadion Camp Nou. Gol tersebut memberi Atletico Madrid keunggulan dengan skor 1-0.

Penyerang Argentina itu merayakannya dengan penuh antusiasme setelah membawa timnya unggul dalam laga yang berakhir dengan tersingkirnya pasukan Flick dari turnamen. Peristiwa ini menyusul gol kedua yang dicetak oleh Alexander Sorloth. Alvarez menjalani laga penuh tanpa digantikan dalam kemenangan agregat tersebut.

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Pada laga leg kedua di kandang Barcelona, tim tersebut meraih kemenangan dengan skor 2-1. Meskipun demikian, Barcelona tetap tersingkir dari turnamen karena kalah secara agregat. Penyerang Argentina itu juga bermain selama laga penuh di leg kedua, menunjukkan stamina dan konsistensi tinggi selama kompetisi berlangsung.

Dengan demikian, Atletico Madrid melayangkan dua pukulan telak kepada Barcelona di ajang Piala dan Liga Champions. Alvarez hadir dengan kuat di jantung persaingan memperebutkan gelar bersama timnya, despite adanya ketidakpastian transfer yang pernah menggelayuti klub tersebut.

Legasi Gol di Musim 2024-2025 dan Drama Transisi

Gol-gol Alvarez ke gawang Barcelona bukanlah lahir hanya di musim lalu saja. Penyerang Argentina itu sebelumnya sudah pernah menggetarkan gawang tim Catalan tersebut dua kali selama musim pertamanya dengan seragam Atletico Madrid pada musim 2024-2025. Ini menunjukkan bahwa kinerjanya di atas pitch sudah terbukti sebelum isu transfer berkembang.

Yang pertama terjadi pada 25 Februari 2025, ketika Barcelona dan Atletico Madrid bermain imbang 4-4 di leg pertama semifinal Copa del Rey. Laga gila lain yang biasa disuguhkan kedua tim ini berakhir dengan Alvarez yang berhasil membuka keunggulan untuk Atletico Madrid dengan gol untuk unggul 1-0.

Ia juga menjalani laga penuh dalam pertandingan bersejarah tersebut. Namun, Barcelona memenangkan laga leg kedua di Stadion Metropolitano dan lolos ke final. Akibatnya, tim ibu kota itu menerima pukulan menyakitkan di kandang sendiri, sementara Alvarez juga bermain selama laga penuh di leg kedua tersebut.

Setelah rangkaian pertandingan intens tersebut, datanglah turnamen Piala Dunia global. Hal ini diikuti dengan pernyataan Alvarez di mana ia mengungkapkan keinginannya untuk pergi dari klub. Peristiwa ini memicu gugatan yang diajukan Atletico Madrid terhadap Barcelona.

Sosialisasi ini mengubah persoalan tersebut menjadi drama panjang sepanjang musim panas lalu. Selama periode tersebut, saat klub ibu kota itu teguh pada pendiriannya dan bersikeras membela kepentingannya, kinerja Alvarez terus menjadi sorotan utama. Gol-gol krusialnya di laga-laga penting melawan Barcelona menjadi argumen kuat mengenai nilai intrinsiknya bagi kesuksesan Atletico Madrid di kompetisi domestik maupun Eropa.