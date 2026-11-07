Julian Alvarez Cetak Rekor Dominasi terhadap Barcelona di Madrid

Julian Alvarez menjadi key player Atletico Madrid saat menghadapi Barcelona. Penyerang Argentina ini memiliki rekod gol dan assist tertinggi melawan klub Catalan dibanding lawan lain.

Pertandingan sengit antara Atletico Madrid dan Barcelona di Stadion Riyadh Air Metropolitano membawa tekanan besar bagi kedua tim, karena perebutan puncak klasemen menjadi tajuk utama laga ini. Kemenangan akan memberi tim ibu kota peluang untuk melaju ke jeda internasional sambil bertengger di puncak klasemen, sekaligus mengirim pesan kuat terkait ambisi sesungguhnya mereka dalam bersaing merebut gelar Liga. Kejadian ini menambah drama yang sudah cukup panas mengingat semua yang terjadi pada bursa transfer musim panas lalu terkait masa depan Julian Alvarez dan keinginannya mengenakan kostum klub Catalan tersebut.

Rekord Gol Alvarez Melawan Barcelona

Julian Alvarez menjadi sumber kabar gembira bagi Atletico Madrid setiap kali mereka menghadapi Barcelona, karena klub Catalan yang berupaya merekrutnya sepanjang musim panas justru menjadi korban favoritnya. Penyerang Argentina itu tidak pernah mencetak gol ke gawang tim mana pun lebih banyak daripada yang ia cetak ke gawang Barcelona, kecuali Real Madrid dan Rayo Vallecano yang masing-masing telah ia bobol dengan jumlah gol yang sama. Namun, Julian Alvarez unggul dalam perbandingan ini berkat dua assist ke klub Catalan berbanding satu assist ke Real Madrid, dan tanpa satu assist pun ke Rayo Vallecano. Statistik ini menunjukkan dominasi psikologis dan performa teknisnya melawan rival utama tersebut.

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Strategi Simeone Menghadapi Hansi Flick

Julian Alvarez menjadi sumber kerepotan besar bagi tim asuhan Hansi Flick, yang mendorong Diego Simeone untuk mengandalkannya demi memenangkan laga krusial ini. Empat gol Julian Alvarez ke gawang Barcelona tercipta di berbagai kompetisi, baik Liga Spanyol, Copa del Rey, maupun Liga Champions Eropa, dan ia juga mencetak gol di Stadion Metropolitano serta di markas klub Catalan tersebut. Penyerang Argentina itu mencetak 4 gol dalam 9 pertandingan melawan Barcelona, sementara Diego Simeone memilih mengistirahatkannya pada laga Liga yang digelar di Stadion Metropolitano musim lalu. Langkah strategis ini diambil sebagai persiapan untuk pertemuan kedua tim di Liga Champions Eropa empat hari berselang, mengindikasikan bahwa pelatih Atletico Madrid sangat mempercayai kemampuan penyerang tersebut.

Inspirasi Kemenangan di Copa del Rey

Pertemuan-pertemuan Julian Alvarez melawan Barcelona layak diulas secara rinci, sebab kedua tim bertemu musim lalu di Copa del Rey pada 12 Februari. Ketika Stadion Riyadh Air Metropolitano menggelar laga yang disaksikan kehadiran suporter yang membludak, Atletico Madrid berhasil melumat Barcelona dengan skor telak 4-0 dalam pertandingan yang masih diingat baik oleh pendukung tim ibu kota. Atletico tampil memukau di babak pertama, yang dipuncaki gol keempat bertanda tangan Julian Alvarez yang bermain selama 68 menit sebelum digantikan Diego Simeone dengan Alexander Sorloth. Tim ibu kota itu telah satu kaki melangkah ke babak semifinal, tetapi menghadapi penderitaan besar pada leg kedua yang berakhir dengan kemenangan Barcelona 3-0. Julian Alvarez tampil sebagai starter pada pertandingan itu, sebelum meninggalkan lapangan pada menit ke-69 digantikan oleh Alex Baena.

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Kesuksesan di Liga Champions Eropa

Kira-kira dua bulan kemudian, tepatnya pada 8 April, Julian Alvarez kembali meninggalkan jejaknya melawan Barcelona setelah mencetak gol indah dari tendangan bebas langsung pada leg pertama perempat final Liga Champions Eropa di Stadion Camp Nou. Gol itu memberi Atletico Madrid keunggulan 1-0, dan penyerang Argentina itu merayakannya dengan penuh semangat setelah membawa timnya unggul dalam laga yang berakhir dengan tersingkirnya pasukan Hansi Flick dari turnamen usai Alexander Sorloth mencetak gol kedua. Julian Alvarez menjalani pertandingan penuh tanpa digantikan. Pada leg kedua, Barcelona meraih kemenangan dengan skor 2-1, tetapi tersingkir dari turnamen, dan penyerang Argentina itu juga bermain penuh dalam pertandingan tersebut. Dengan demikian, Atletico Madrid melayangkan dua pukulan telak kepada Barcelona di ajang Copa del Rey dan Liga Champions, dan Julian Alvarez hadir dengan kuat di jantung persaingan gelar bersama timnya.

Sejarah Pertandingan Musim 2024-2025

Setelah itu, datanglah Piala Dunia Antarklub, lalu pernyataan Julian Alvarez yang menunjukkan keinginannya untuk hengkang, hingga keluhan yang diajukan Atletico Madrid terhadap Barcelona. Kasus ini berubah menjadi sinetron panjang sepanjang musim panas lalu, saat klub ibu kota berpegang pada sikapnya dan bersikeras membela kepentingannya sendiri. Gol-gol Julian Alvarez ke gawang Barcelona bukanlah hal yang baru muncul musim lalu, sebab penyerang Argentina itu sebelumnya telah menjebol gawang klub Catalan dua kali selama musim perdananya bersama kostum Atletico Madrid pada musim 2024-2025. Kali pertama terjadi pada 25 Februari 2025 ketika Barcelona dan Atletico Madrid bermain imbang 4-4 pada leg pertama semifinal Copa del Rey dalam pertandingan gila lainnya yang biasa disuguhkan kedua tim. "Sang Laba-laba" berhasil membuka keunggulan bagi Atletico Madrid dengan gol keunggulan 1-0 dan ia bermain penuh. Namun, Barcelona memenangkan leg kedua di Stadion Metropolitano dan lolos ke final, sehingga tim ibu kota menelan pukulan menyakitkan, sementara Julian Alvarez juga bermain penuh pada laga tersebut. Di Liga Spanyol dan kurang dari sebulan kemudian, Barcelona meraih kemenangan atas Atletico Madrid dengan skor 4-2 di kandang tim tuan rumah tersebut dalam rangkaian pertandingan pekan ke-28 kompetisi.