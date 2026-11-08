Julian Alvarez Buktikan Diri, Atletico Madrid Kalah 1-2 dari Barcelona

Presiden Atletico Madrid menuntut Julian Alvarez membuktikan nilai di lapangan. Ia memberi assist gol pertama, namun tim kalah 1-2 dari Barcelona di Liga Spanyol.

Julian Alvarez menghadapi tekanan besar saat Atletico Madrid menghadapi Barcelona dalam pertandingan pekan ke-12 Liga Spanyol yang berlangsung pada hari Minggu malam. Pertandingan ini bukan hanya ujian teknis bagi penyerang asal Argentina tersebut, tetapi juga momen kritis di mana ia harus membuktikan loyalitas dan nilainya di hadapan para suporter. Klub mencatatkan kekalahan 1-2, meninggalkan pertanyaan tentang apakah kontribusi Alvarez sudah cukup untuk memulihkan kepercayaan fans yang sempat retak.

Tuntutan Cerezo Sebelum Kick-off

Presiden Atletico Madrid, Enrique Cerezo, secara eksplisit menyatakan bahwa kontroversi seputar masa depan Julian Alvarez telah diselesaikan di ruang manajemen sebelum pertandingan dimulai. Cerezo menegaskan kepada media bahwa pihak klub tidak akan membahas isu ini lebih lanjut dan menyerahkan keputusan akhir kepada basis penggemar sebagai pihak yang berhak menilai kinerja sang bintang. Ia menuntut Alvarez untuk tampil sebagai bintang pertandingan dan meminta setidaknya dua gol ke gawang Barcelona sebagai bentuk permintaan maaf atau pembuktian nilai di lapangan hijau.

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Enrique Cerezo menekankan bahwa urusan internal klub terkait striker tersebut telah tuntas dan tidak perlu menjadi perdebatan publik lagi. Ia berharap pemain asal Argentina tersebut mampu memberikan performa yang sesuai dengan momen penting tersebut. Tuntutan ini menciptakan atmosfer ketegangan sebelum peluit awal berbunyi, di mana setiap sentuhan Alvarez akan dinilai dengan standar yang sangat ketat oleh manajemen maupun pendukung.

Assist Dini dan Rekor Lawan Katalan

Alvarez langsung memberikan respons positif melalui umpan krusial pada menit kesembilan yang menjadi awal keunggulan Atletico Madrid. Setelah serangan awal yang menggairahkan dari tuan rumah, ia berhasil meluncurkan umpan silang datar ke dalam kotak penalti. Gol tersebut dicetak oleh Giuliano Simeone yang melaju dari belakang untuk menjebol gawang Barcelona. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa Alvarez mampu menciptakan peluang nyata meski bukan sebagai pencetak gol tunggal.

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Data statistik dari jaringan Opta menunjukkan dominasi historis Alvarez terhadap klub Barcelona sejak ia bergabung dengan Atletico Madrid. Dalam sepuluh pertandingan melawan tim Catalan di semua kompetisi, penyerang ini telah berkontribusi pada tujuh gol dengan rincian empat gol dan tiga assist. Barcelona menjadi lawan yang paling sering memberikan kontribusi statistik bagi karir gol Alvarez, menjadikan pertemuan ini sangat bermakna secara rekam jejak pribadi.

Kesempatan Hancur dan Defeat yang Terjadi

Meski berhasil menciptakan momen gol melalui assist, Alvarez gagal memanfaatkan peluang-peluang emas untuk mencetak gol pribadi. Pada menit kedua puluh lima, ia menunjukkan keterampilan individu yang luar biasa di dalam kotak penalti dengan melewati lawan sebelum mencoba menembak. Ia bahkan melanjutkan upaya tersebut dengan tendangan datar menggunakan kaki kirinya yang nyaris melewati sela-sela kaki kiper Barcelona, Juan Garcia. Namun, peluang-peluang kritis ini tidak berhasil dikonversi menjadi skor.

Kegagalan mengubah dominasi awal menjadi keunggulan ganda membuat tekanan semakin berat pada fase kedua pertandingan. Meskipun Alvarez menyia-nyiakan kesempatan yang semestinya mengubah jalannya laga, pertanyaan apakah ia telah memberikan jawaban yang cukup bagi Enrique Cerezo dan para penggemar masih menggantung. Hasil akhir 1-2 menjadi catatan pilu setelah performa yang menunjukkan potensi besar namun tanpa eksekusi final yang sempurna untuk memastikan kemenangan.