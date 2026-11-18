Jugend Klopp memimpin Timnas Jerman menang besar 5-0 lawan Belanda, memastikan juara grup Nations League. Simak analisis performa pemain dan keputusan taktik pelatih.

Dua kemenangan beruntun yang meyakinkan akhirnya membawa Timnas Jerman menjuarai Grup Nations League di atas Belanda, menandai awal yang kuat bagi era kepelatihan baru. Para pemenang dan mereka yang sedikit dirugikan dalam pemusatan latihan kedua Klopp telah menunjukkan dinamika baru dalam tim nasional setelah kemenangan telak 5-0 melawan rival bebuyutan di Olympiastadion Berlin pada Senin malam.

Strategi dan Reaksi Positif Jürgen Klopp

Jürgen Klopp sama sekali tak bisa menyembunyikan senyum lebarnya setelah pertandingan tersebut berlangsung sukses. Jika era pelatih baru timnas Jerman ini terus berjalan sesukses itu, pertandingan tersebut mungkin akan tercatat dalam sejarah DFB sebagai momen kebangkitan timnas Jerman yang baru dan akhirnya kembali memikat. Ia sudah jatuh cinta pada pandangan pertama kepada skuad besar berisi 44 pemain saat periode pemanggilan pertamanya sebagai pelatih timnas Jerman.

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Kini ia berbicara tentang kelompok yang sangat istimewa yang memenangi laga melawan Serbia dan Belanda dengan meyakinkan. Ia memiliki pesepakbola yang luar biasa, pribadi-pribadi yang hebat di timnya. Anak-anak ini masih terus mengejutkan diri mereka sendiri. Semua orang, tambah Klopp, pulang dengan senyuman dari pemusatan latihan kedua ini.

Kontroversi Nmecha dan Keputusan Taktik Pelatih

Namun, mungkin tidak semua pemain timnas merasakan hal itu. Sebab, di tengah banyaknya pemenang yang jelas dalam periode pemanggilan kedua ini, ada pula beberapa pemain yang kembali ke klub masing-masing dengan setidaknya sedikit rasa kalah. Dalam beberapa hari terakhir, pembicaraan mengenai gelandang Borussia Dortmund itu terutama berkisar pada gestur selebrasinya yang sangat kontroversial.

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Ia kembali memperagakannya saat mencetak dua gol dalam laga Bundesliga melawan SV Elversberg pada akhir pekan sebelum jeda internasional. Setelah itu, departemen suporter dan pendukung BVB, pihak Hitam-Kuning melalui Hans-Joachim Watzke, serta DFB meminta, dengan tingkat ketegasan yang berbeda-beda, agar Nmecha secara jelas mengambil jarak dari kampanye The King's Return yang didukungnya serta jaringan evangelikal Ballers in God.

Jaringan itu antara lain dituduh mengecam aborsi sebagai rencana Setan dan juga dianggap homofobik serta memusuhi kaum queer. Nmecha akhirnya memenuhi permintaan itu. Ia tidak hanya menerbitkan pernyataan pribadi yang kembali menegaskan bahwa gesturnya tidak dimaksudkan untuk menonjolkan dirinya sendiri ataupun organisasi mana pun.

Ia juga disebut telah berjanji kepada Borussia Dortmund dan DFB untuk sepenuhnya meninggalkan selebrasi kontroversial itu pada masa mendatang dan mengekspresikan keyakinannya dengan cara lain. Apakah semua itu memengaruhi keputusan Jürgen Klopp untuk dua kali menempatkan gelandang tersebut di bangku cadangan saat menghadapi Serbia dan Belanda, serta hanya memberinya kesempatan bermain sembilan menit, semata-mata spekulasi dan tampaknya juga kecil kemungkinan.

Namun, selama jeda internasional ini, Nmecha kemungkinan tidak hanya kehilangan cukup banyak simpati dari penggemar sepakbola Jerman, tetapi mungkin juga tempatnya sebagai pemain inti timnas. Adilnya, hal itu lebih disebabkan oleh trio lini tengah Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, dan Florian Wirtz yang tampil luar biasa ketimbang oleh Nmecha sendiri.

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Performa Pemain Kunci dan Dampaknya di Lapangan

Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, dan Florian Wirtz tampil meyakinkan dalam dua pertandingan tersebut, sehingga untuk sementara kemungkinan berada di atas Nmecha dalam urutan pilihan Klopp. Ia hanya bermain sembilan menit melawan Serbia pada Jumat malam. Tampaknya hal yang sama berlaku bagi Tom Bischof, yang tampil gemilang dalam pemusatan latihan sebelumnya dan setidaknya mendapat waktu bermain sedikit lebih dari setengah jam dari pelatih timnas saat melawan Serbia dan Belanda.

Di lini pertahanan, Malick Thiaw menjadi starter di jantung pertahanan bersama Jonathan Tah, yang tampil meyakinkan dalam kedua laga. Thiaw kembali bermain sangat baik, seperti pada pertemuan pertama melawan tim Eropa Timur itu dan saat bermain 0-0 melawan Yunani. Pelatih timnas terutama menghargai kemampuan pemain Newcastle United tersebut dalam membangun serangan secara vertikal, serta posturnya yang mencapai 1,94 meter.

Keduanya berguna saat menghadapi pemain Serbia yang kerap mengirim bola panjang dan bermain dengan mengandalkan kekuatan fisik. Posisi bek kanan dalam formasi empat bek, yang secara teori juga bisa ditempati Bisseck, tampaknya tertutup pula. Philipp Treu dari SC Freiburg jelas menjadi pilihan utama Klopp di posisi itu. Peluang Thiaw menjadi starter tadi dinilai bagus karena ia menjadi salah satu dari sedikit titik terang dalam tim Jerman yang tampil buruk saat kekalahan 0-1 dari Yunani pada akhir September.