Jude Bellingham Rekor 10 Gol Liga Champions Real Madrid vs AEK Athena

Jude Bellingham mencetak gol ke-10 Liga Championsnya bagi Real Madrid saat menang lawan AEK Athena. Pencapaian ini menempatkan gelandang Inggris di antara elite pemain tim dan sesama warga Britania Raya.

Jude Bellingham terus memperkuat posisinya di antara para bintang terbaik Real Madrid, setelah mencatatkan angka istimewa dalam duel Los Blancos melawan AEK Athena asal Yunani. Pencapaian baru ini menambah satu pencapaian berharga ke dalam catatannya di Liga Champions Eropa. Bellingham mencetak gol indah dengan tumit pada menit ke-28 pertandingan antara kedua tim. Gol tersebut terjadi dalam laga pekan keempat fase liga pada malam hari ini, Rabu.

Mekanisme Gol Bellingham di Liga Champions

Gelandang asal Inggris itu mencetak gol kesepuluhnya dengan kostum Real Madrid di Liga Champions Eropa. Pencapaian ini dicatat dalam 37 pertandingan yang ia jalani bersama tim di kompetisi tersebut. Gol tersebut ia dapatkan dengan memanfaatkan umpan silang yang dilepaskan rekannya Marc Cucurella. Statistik jaringan "Opta" mencatatkan pencapaian signifikan ini sebagai bagian dari performa konsisten Bellingham di kancah Eropa.

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Bellingham Masuk Grup Eksklusif Pemain Inggris

Pencapaian bintang Real Madrid itu tidak berhenti sampai di situ, karena ia masuk dalam daftar eksklusif para pemain Inggris. Ia menjadi pemain kedua dari negaranya yang mencetak gol di setiap musim dari tujuh musim terakhir Liga Champions Eropa. Menurut statistik "Mister Chip", Bellingham bergabung dengan Phil Foden dalam daftar ini. Pencapaian ini terjadi setelah ia mencetak gol di setiap musim sejak 2020-2021.

Komparasi dengan Rekor Historis Real Madrid

Bellingham menjadi gelandang kedua yang mencapai setidaknya 10 gol bersama Real Madrid di turnamen ini. Ia menyusul jejak Jose Maria Gutierrez atau yang dikenal sebagai "Guti". Guti pernah mencetak 16 gol dalam 97 pertandingan. Pencapaian Bellingham menunjukkan efektivitasnya yang tinggi dibandingkan dengan rekor historis yang pernah dimiliki mantan bintang tim tersebut di kompetisi yang sama.

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Prestasi Panjang Phil Foden dalam Turnamen

Adapun Phil Foden, ia memiliki rangkaian ketajaman beruntun yang terbentang hingga sembilan musim. Rangkaian ini mulai sejak 2018-2019 hingga musim berjalan 2026-2027. Foden menjadikannya pemilik rangkaian terpanjang dari jenis ini di antara para pemain Inggris dalam sejarah turnamen. Bellingham menyelesaikan dua musim bersama Borussia Dortmund dan lima musim bersama Real Madrid dalam rangkaian golnya.

Dampak Performa Bellingham bagi Tim

Performa konsisten ini menegaskan status Bellingham sebagai aset penting dalam lini tengah Real Madrid. Kehadirnya memberikan variasi serangan yang mematikan bagi lawan-lawannya di setiap fase kompetisi. Gol-gol yang dicetaknya menjadi kunci keberhasilan tim dalam meraih poin penting di setiap pertandingannya. Dukungan dari rekan setim seperti Marc Cucurella juga menjadi faktor penentu keberhasilan serangan tim.