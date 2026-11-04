Jude Bellingham Pecahkan Rekor Iker Casillas Liga Champions Real Madrid

Jude Bellingham menjadi pemain termuda mencapai 60 laga Liga Champions, menggeser rekor Iker Casillas. Gelandang Real Madrid ini mencatatkan sejarah baru di kompetisi Eropa.

Jude Bellingham kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu talenta terbaik sepak bola dunia dengan memecahkan rekor sejarah di ajang Liga Champions UEFA. Gelandang asal Inggris yang kini membela Real Madrid berhasil melampaui pencapaian mantan kiper legendaris Los Blancos, Iker Casillas, dalam hal jumlah penampilan.

Pencapaian bersejarah ini terjadi saat Real Madrid bertandang ke markas AEK Athena di Stadion Agia Sophia, Yunani, pada Rabu (18 September 2024). Dalam laga pekan keempat fase liga tersebut, Bellingham tampil sebagai pemain kunci yang membawa klubnya meraih hasil penting di kancah Eropa.

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Rekor Ke-60 Penampilan Liga Champions

Jude Bellingham resmi menjadi pemain termuda dalam sejarah Liga Champions yang mencapai batas 60 pertandingan, dengan usia tercatat 23 tahun dan 128 hari. Pencapaian ini menandai momen signifikan dalam kariernya dan menempatkan namanya dalam buku besar statistik kompetisi paling bergengsi di benua biru.

Perolehan angka ini secara matematis menggeser rekor sebelumnya yang dipegang oleh Iker Casillas. Mantan penjaga gawang Real Madrid tersebut sebelumnya mencatatkan 60 penampilan di ajang serupa pada usia 23 tahun dan 167 hari. Selisih waktu antara pencapaian kedua pemain tersebut adalah tepat 39 hari, yang membuktikan keunggulan mutlak Bellingham dalam hal kecepatan akumulasi pengalaman.

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Karir Cepat dari Dortmund hingga Madrid

Jude Bellingham memulai debutnya di panggung Liga Champions bersama Borussia Dortmund pada Oktober 2020, ketika usianya baru menginjak 17 tahun. Perjalanan karirnya di kompetisi elit Eropa dimulai sejak dini, menunjukkan kematangan teknis dan mental yang luar biasa untuk seorang remaja.

Hingga saat ini, total 60 pertandingan telah dimainkan oleh Bellingham di ajang Liga Champions. Angka tersebut terbagi menjadi 23 penampilan saat masih berkostum Borussia Dortmund dan 37 penampilan lainnya setelah bergabung dengan Real Madrid. Transisi antar klub ini tidak menghambat laju prestasinya di level tertinggi.

Dampak Taktik Jose Mourinho dan Dampak Nyata

Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, kembali mempercayakan kepercayaan penuh kepada Jude Bellingham sebagai pilihan utama di lini tengah. Dalam formasi yang digunakan melawan AEK Athena, Bellingham bermain berdampingan dengan Bernardo Silva dari Portugal dan Eduardo Camavinga dari Prancis. Kombinasi tiga gelandang ini diharapkan menjadi tulang punggung serangan dan pertahanan Real Madrid.

Keputusan taktik Mourinho ini didasarkan pada performa konsisten Bellingham yang telah terbukti di lapangan hijau. Kehadirannya di tengah lapangan memberikan stabilitas dan kreativitas yang sulit digantikan oleh pemain lain, sehingga ia tetap menjadi fokus utama strategi permainan tim.

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Kontribusi Gol dan Assist Bellingham

Selain catatan penampilan, kontribusi langsung Jude Bellingham juga sangat berarti bagi Real Madrid. Selama 37 pertandingan bersama Los Blancos di Liga Champions, ia telah mencetak 16 gol dan memberikan 14 assist. Angka statistik ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya pengatur permainan, tetapi juga ancaman mematikan di depan gawang lawan.

Pencapaian ini bukanlah kali pertama Bellingham mengalahkan rekor Iker Casillas. Pada bulan November tahun lalu, ia sudah menjadi pemain termuda yang mencapai 50 pertandingan di Liga Champions pada usia 22 tahun dan 128 hari. Dengan rekam jejak yang terus membaik, masa depan Bellingham di kompetisi Eropa terlihat sangat cerah.