Jude Bellingham Jadi Pemain Inggris Pertama Pencetak 50 Gol Real Madrid

Jude Bellingham mencatatkan sejarah sebagai pemain Inggris pertama yang mencetak 50 gol untuk Real Madrid. Bintang berusia 23 tahun ini membantu tim mengalahkan Racing Santander 3-0 di La Liga.

Jude Bellingham kembali mengukir namanya dalam sejarah Real Madrid setelah mencapai tonggak pribadi yang sangat mengesankan pada hari Minggu. Bintang lini tengah berusia 23 tahun itu mencetak gol untuk membantu tim asuhan Jose Mourinho meraih kemenangan meyakinkan dengan skor akhir 3-0 atas Racing Santander. Kemenangan ini semakin menegaskan posisi mereka dalam perburuan gelar di puncak klasemen La Liga. Prestasi ini terjadi saat tim tamu berhasil menunjukkan dominasi yang jelas di lapangan hijau. Pencapaian ini juga menandai kembalinya Trent Alexander-Arnold ke susunan pemain inti setelah absen sejak pertengahan September.

Rekor Bersejarah Jude Bellingham di Real Madrid

Jude Bellingham resmi menjadi pemain Inggris pertama dalam sejarah yang mencetak 50 gol untuk Real Madrid. Mantan pemain Borussia Dortmund ini mencapai angka bersejarah tersebut saat Madrid berhasil mengalahkan Racing Santander pada Minggu sore. Langkah ini semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu rekrutan paling berpengaruh dalam era modern klub. Pemain berusia 23 tahun itu memasuki pertandingan dengan tekad kuat untuk kembali menunjukkan ketajamannya. Hal ini wajar mengingat ia gagal mencetak gol dalam tujuh laga sebelumnya, sebuah periode yang jarang ia alami dalam kariernya.

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Gol keduanya bagi Madrid terjadi setelah penalti awal yang dicetak oleh Kylian Mbappe menentukan arah permainan bagi tim tamu. Gol Bellingham ini memastikan ia tetap menjadi pemain Inggris tersubur yang pernah mengenakan seragam putih Real Madrid sepanjang sejarah. Setelah melampaui catatan sosok legendaris seperti David Beckham dan Laurie Cunningham, Bellingham kini berada di level tersendiri. Beckham dan Cunningham masing-masing mengakhiri masa bermain mereka di ibu kota Spanyol dengan total 20 gol. Pencapaian Bellingham menunjukkan perkembangan yang luar biasa dibandingkan dengan para pendahulu legendarisnya.

Dengan mencetak gol ke-50 untuk Real Madrid pada penampilannya yang ke-154 di semua kompetisi, ia juga mengukir namanya dalam sejarah klub. Ia adalah pemain ke-50 dalam sejarah klub yang mencapai angka 50 gol tersebut. Rekor ini menunjukkan konsistensi dan vitalitas yang luar biasa dalam menjalankan peran vitalnya di lini tengah. Prestasi ini tidak hanya penting secara statistik, tetapi juga simbolik bagi identitas klub. Ia membuktikan bahwa ia adalah aset berharga yang dapat diandalkan dalam momen-momen krusial. Angka-angka ini menempatkannya dalam jajaran elite sejarah Real Madrid.

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Kontribusi Yan Diomande dalam Kemenangan Tim

Meski pencapaian bersejarah Bellingham menjadi sorotan utama, ia bukan satu-satunya pemain muda yang tampil mengesankan dalam kemenangan tersebut. Yan Diomande mencetak gol ketiga yang spektakuler menjelang jeda babak melalui tembakan jarak jauh pada menit ke-36. Gol ini secara praktis memastikan hasil pertandingan berada di kendali Real Madrid dengan aman. Aksi cemerlang ini menunjukkan bahwa kedalaman skuad mereka semakin matang dan berbahaya. Diomande berhasil memanfaatkan celah pertahanan dengan sangat tepat.

Kontribusi itu menjadi yang kelima bagi Diomande pada musim ini, yang terdiri dari tiga gol dan dua assist. Catatan tersebut menempatkannya di peringkat kedua di antara seluruh pemain remaja di lima liga top Eropa musim ini. Posisi ini hanya berada di belakang Lamine Yamal dari Barcelona, yang memimpin dengan catatan luar biasa berupa 17 kontribusi gol. Setelah awal musim yang lambat, ketika ia gagal mencetak gol sepanjang Agustus dan September dalam delapan pertandingan, Diomande berhasil membalikkan performanya. Pemain sayap muda itu belakangan tampil sangat tajam dan produktif.

Diomande mencetak empat gol dan memberikan tiga assist hanya dalam enam penampilan terakhirnya di semua kompetisi. Gol terbarunya juga membuat ia masuk dalam kelompok elite yang hanya beranggotakan enam pemain yang mencetak lebih dari satu gol dari luar kotak penalti di La Liga musim ini. Performa ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kepercayaan diri dan kemampuan teknisnya. Ia mampu memberikan variasi serangan yang berbeda dari pemain lain. Kontribusinya menjadi tulang punggung penting bagi strategi serangan Madrid saat ini.

Persaingan Ketat di Papan Atas Klasemen La Liga

Kemenangan ini juga menandai kembalinya Trent Alexander-Arnold ke susunan pemain inti secara resmi. Pemain timnas Inggris itu tampil sebagai starter untuk pertama kalinya sejak pertengahan September. Ia menepi menyusul kemenangan 3-2 atas Elche sebelumnya. Kehadirannya kembali memberikan stabilitas dan kedalaman di lini pertahanan. Real Madrid akan segera mengalihkan fokus ke laga Eropa melawan AEK Athens pada Rabu. Sebelum itu, mereka akan menuntaskan jadwal domestik dengan bertandang ke markas Valencia pada Sabtu.

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Hasil ini menjaga Real Madrid tetap dalam perburuan gelar di tengah persaingan tiga tim yang kian ketat di papan atas. Dengan Madrid, Atletico Madrid, dan pemuncak klasemen Barcelona hanya terpaut tiga poin, setiap gol dan poin menjadi sangat penting. Musim saat ini memasuki fase krusial di mana tidak ada ruang untuk kesalahan kecil. Setiap pertandingan memiliki bobot yang sangat tinggi dalam menentukan juara akhir. Para manajer harus berhati-hati dalam strategi dan pemilihan pemain. Ketegangan di papan atas akan berlanjut hingga akhir musim.

Real Madrid harus mempertahankan momentum positif ini untuk memastikan gelar La Liga tidak slip. Performa individu seperti Bellingham dan Diomande menjadi harapan utama. Dukungan dari pemain berpengalaman seperti Alexander-Arnold juga krusial. Persiapan menghadapi AEK Athens dan Valencia akan menjadi tantangan berikutnya. Fokus tim harus tetap terjaga agar performa tinggi ini terus berlanjut. Masa depan klub tampak cerah dengan generasi muda yang berkembang pesat.