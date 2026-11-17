Juru bicara EFE Roberto Morales memastikan ketegangan Jude Bellingham dan Marc Cucurella tidak merembet ke Real Madrid meski insiden panas terjadi di Spanyol versus Inggris.

Juru bicara berita olahraga Spanyol Roberto Morales dari kantor berita EFE memastikan bahwa ketegangan fisik antara Jude Bellingham dan Marc Cucurella selama laga Spanyol melawan Inggris tidak akan menyebabkan konflik internal di lingkungan Real Madrid. Meskipun kedua bintang sepak bola tersebut terlibat dalam serangkaian adu mulut dan gesekan fisik yang intens selama pertandingan internasional, tidak ada indikasi bahwa perselisihan tersebut akan berlanjut ke tingkat klub.

Tekanan Laga Spanyol versus Inggris

Ketegangan antara Jude Bellingham dan Marc Cucurella menjadi sorotan utama setelah laga babak final grup ketiga UEFA Nations League di Stadion Metropolitano yang berakhir dengan kemenangan Inggris 3-2 atas Spanyol. Pertandingan pada hari terakhir fase grup tersebut dipenuhi dengan insiden saling protes antara gelandang Inggris dan bek sayap Spanyol, yang menciptakan atmosfer tegang di lapangan hijau. Kedua pemain tersebut terlihat sering berdebat dan saling menantang sepanjang durasi pertandingan, memicu kekhawatiran publik akan dampaknya terhadap kerukunan tim nasional maupun klub mereka masing-masing.

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Posisi Jurnalis Roberto Morales

Roberto Morales menepis kuat-kuat kemungkinan insiden panas tersebut berubah menjadi perselisihan serius di dalam ruang ganti Real Madrid, meskipun mengakui bahwa karakter kedua pemain tersebut sangat berbeda satu sama lain. Ia menjelaskan bahwa Marc Cucurella dikenal sebagai pemain yang sering menciptakan suasana positif dan harmonis di dalam locker room, sementara Jude Bellingham memiliki karakter yang jauh lebih kompetitif, keras, dan cenderung menyikapi segala situasi dengan semangat yang meluap-luap. Meskipun Bellingham dikenal mudah terpancing dan membawa kompetisi hingga batas maksimal, Morales menegaskan bahwa profesionalisme pemain tersebut tetap terjaga dan tidak ada alasan untuk percaya bahwa emosi negatif dari pertandingan akan terbawa keluar lapangan ke markas klub.

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Dampak dan Tanggung Jawab Pemain

Meskipun menjamin stabilitas ruang ganti Real Madrid, Morales tidak sepenuhnya membebaskan Jude Bellingham dari tanggung jawab atas perilaku provokatifnya selama laga berlangsung. Jurnalis tersebut mengkritik tindakan Bellingham ketika ia mendekati Marc Cucurella yang terjatuh akibat tekel dengan nada menantang dan melontarkan kata-kata yang dianggap melebihi batas kewajaran. Reaksi Bellingham yang menanyakan situasi dengan cara yang dianggap provokatif oleh Morales menjadi alasan mengapa sang gelandang perlu ditegur saat kembali ke fasilitas latihan Valdebebas. Teguran ini dianggap perlu sebagai peringatan agar pemain tidak melampaui batas intensitas kompetitif yang wajar dalam pertandingan antar negara.

Konteks Pertandingan dan Klasemen

Kekalahan tersebut menandai akhir dari rentetan 43 laga beruntun Spanyol tanpa kalah, sekaligus membuka jalan bagi Inggris untuk memuncaki Grup 3 dengan perolehan 15 poin. Inggris mengamankan posisi tersebut dengan keunggulan selisih gol dan head-to-head atas Spanyol, yang memastikan kedua tim berhasil lolos ke babak perempat final turnamen. Kemenangan 3-2 ini menjadi momen penting bagi Inggris untuk menumpas rekor pertahanan Spanyol yang sempat dianggap tak tertembus selama hampir empat dekade terakhir di ajang turnamen besar.