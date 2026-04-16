Jubir KPK Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dilaporkan ke Polda Metro Metro Jaya oleh Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri, Faizal Assegaf, atas dugaan pencemaran nama baik terkait pemberitaan penanganan perkara bea cukai.

Polda Metro Jaya mengonfirmasi telah menerima laporan pencemaran nama baik yang diajukan oleh Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri, Faizal Assegaf , terhadap Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo. Kabid Humas Polda Metro Jaya , Kombes Pol Budi Hermanto, menyatakan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan unggahan pemberitaan yang menurut pelapor telah mencemarkan nama baiknya.

Kejadian yang dilaporkan terjadi pada 8 April 2026, di mana Faizal Assegaf merasa namanya disebut dalam sebuah pemberitaan yang menyatakan bahwa ia diduga menerima barang atau fasilitas. Saat ini, pihak kepolisian sedang dalam tahap penyelidikan awal. Kombes Budi Hermanto menjelaskan bahwa setelah administrasi penyidikan disiapkan, pelapor akan dipanggil untuk menyerahkan bukti-bukti yang relevan dan saksi-saksi terkait juga akan diperiksa. Laporan ini sendiri telah terdaftar di Polda Metro Jaya dengan nomor LP/B/2592/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 14 April 2026 pukul 12.41 WIB. Budi Prasetyo tercatat sebagai terlapor dalam kasus ini. Kronologi singkat pelaporan ini berawal dari Faizal Assegaf yang melihat pemberitaan mengenai pernyataan dari juru bicara KPK yang menyebutkan bahwa KPK tengah melakukan pemeriksaan terhadap dirinya terkait dugaan penerimaan barang dan fasilitas dari Bea Cukai. Merasa nama baiknya tercoreng akibat pemberitaan tersebut, Faizal Assegaf memutuskan untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Laporan ini secara spesifik terkait dengan penanganan perkara bea cukai yang menyeret nama Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri tersebut.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Respons Jubir KPK yang Dilaporkan Faizal Assegaf ke Polda Metro Jaya: Tak Ada MasalahJubir KPK Budi Prasetyo memberikan respons mengenai dirinya yang dilaporkan Faizal Assegaf ke Polda Metro Jaya.

Read more »

Dilaporkan Faizal Assegaf ke Polda Metro Jaya, Begini Respons Santai Jubir KPKJubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengaku tak masalah dilaporkan oleh Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri Faizal Assegaf ke Polda Metro Jaya.

Read more »

Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Jubir KPK Budi Prasetyo Santai: Hormati Proses HukumBerita Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Jubir KPK Budi Prasetyo Santai: Hormati Proses Hukum terbaru hari ini 2026-04-15 18:05:37 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Diduga Cabuli Mahasiswi, Dosen Universitas di Jaksel Dilaporkan ke Polda Metro JayaBerita Diduga Cabuli Mahasiswi, Dosen Universitas di Jaksel Dilaporkan ke Polda Metro Jaya terbaru hari ini 2026-04-15 17:08:11 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Duduk Perkara Juru Bicara KPK Dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan Dewas oleh Faizal AssegafDuduk perkara Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dilaporkan Faizal Assegaf ke Polda Metro Jaya dan Dewas KPK.

Read more »

Polda Metro Jaya Belum Terima Laporan Polisi terkait Dugaan Pelecehan Seksual di FH UIKabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyatakan pihaknya memberi perhatian pada kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di FH UI.

Read more »