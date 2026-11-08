Juara MLSC Garut Seri 1: SDN 1 Mekarmukti dan SDN 1 Cinunuk Raih Trofi

SDN 1 Mekarmukti dan SDN 1 Cinunuk menyabet gelar juara di Liga Minicup SD Garut Seri 1 2026-2027 setelah mengalahkan lawan dengan skor telak dan tipis.

Bakti Olahraga Djarum Foundation bersama MilkLife resmi mengakhiri kompetisi Liga Minicup SD Garut (MLSC) Seri 1 tahun 2026-2027 dengan penentuan juara di dua kategori usia terbaik. Turnamen yang digelar pada rentang tanggal 3 hingga 8 November 2026 ini berlangsung dengan semangat tinggi di dua fasilitas olahraga utama, yaitu Lapangan Dalem Bintang RAA Adiwijaya dan Stadion Jayaraga, Garut. Kedua pemenang utama telah ditetapkan setelah melalui babak puncak yang sengit dan menampilkan performa luar biasa dari para peserta didik tingkat sekolah dasar.

Rekor Telak SDN 1 Mekarmukti

SDN 1 Mekarmukti berhasil menyudahi dominasi lawan dan menempati posisi tertinggi pada kategori KU 12 usai mengalahkan MIN 4 Garut dengan skor absolut 13-0. Kemenangan mutlak ini merupakan puncak dari perjalanan turnamen yang konsisten tanpa kebobolan sama sekali. Selama seluruh rangkaian pertandingan, tim yang dipimpin oleh Pelatih Kepala Irman Muhamad Asmara ini mencatatkan total 124 gol tanpa terkendala pertahanan lawan. Keunggulan tersebut mencerminkan konsistensi dan kekompakan tim yang telah dilatih secara intensif selama beberapa bulan sebelumnya.

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Performa gemilang tim ini didukung oleh kontribusi individu yang sangat signifikan, terutama dari pemain berumur 11 tahun, Raisya Rena Alfiyani. Pemain yang telah menekuni dunia sepak bola sejak usia 8 tahun ini menjadi top scorer dengan total 49 gol selama turnamen. Ketajaman serangannya terlihat jelas di babak pertama, di mana ia mencetak tujuh gol dalam 15 menit pertama pertandingan final, tepatnya pada menit ke-1, ke-4, ke-7, ke-8, ke-11, ke-14, dan ke-15. Ia juga melengkapi pencetak gol di menit ke-20.

Ketajaman lini depan SDN 1 Mekarmukti tidak hanya mengandalkan Raisya. Naffisa Aqila Himawan turut berkontribusi besar dengan mencatatkan tiga gol di menit-menit awal babak pertama, membantu tim unggul 10-0 saat istirahat. Di babak kedua, Naura Anindya Lakeisha menambah poin dengan mencetak brace pada menit ke-17 dan ke-20, sementara gol terakhir dicetak oleh Berlinda Allina Syafitri dua menit sebelum peluit panjang berbunyi. Kerjasama tim yang solid inilah yang membuat mereka sulit dikalahkan sepanjang turnamen.

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Strategi Kritis SDN 1 Cinunuk

Sementara itu, pada kategori KU 10, gelar juara dimenangkan oleh SDN 1 Cinunuk setelah mengalahkan SDN 2 Muarasanding dengan skor tipis 1-0. Pertandingan final ini berlangsung sangat ketat dan minim peluang gol bagi kedua belah pihak. Pemenang tunggal pertandingan ini adalah Alika Nayla Putri, yang berhasil menjadi pembeda dengan memanfaatkan kecepatan dribblenya dari garis tengah lapangan. Cerdas dalam membaca ruang kosong di lini pertahanan lawan, Alika berhasil mengeksekusi peluang tunggal tersebut menjadi gol ke sisi kiri gawang.

Yuga Nugraha Putra, pelatih SDN 1 Cinunuk, mengakui bahwa persiapan timnya menuju final turnamen ini terbilang sangat singkat. Ia menyebutkan bahwa waktu latihan yang mereka miliki hanya satu minggu sebelum bertanding. Meskipun persiapan mepet, Yuga menekankan instruksi kepada para pemainnya untuk tetap kompak dan menjalankan yang terbaik di lapangan. Syukur dan apresiasi ia sampaikan kepada anak asuhnya atas semangat juang yang tinggi hingga berhasil meraih trofi tertinggi di kategori ini.

Integrasi Pelatihan dan Dampak Sosial

Keberhasilan SDN 1 Mekarmukti dalam turnamen ini juga didukung oleh integrasi program pelatihan yang sistematis. Beberapa pemain dari tim ini tergabung dalam I.KO.CI Football Training Camp, sebuah pusat pelatihan sepak bola wanita yang bekerja sama dan terintegrasi dengan Akademi Persib Bandung. Kerjasama ini bertujuan untuk membina bakat-bakat muda dari berbagai kelompok usia dini agar memiliki jalur pengembangan yang jelas. Pelatih Irman Muhamad Asmara berharap prestasi ini menjadi motivasi bagi sekolah lain di wilayah Garut.

Apresiasi besar juga disampaikan oleh Hj. Ai Sadidah, S.Pd., M.Si., M.Pd., dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Ia menyebut MLSC sebagai wadah yang sangat berarti untuk membangun sepak bola putri dari akar rumput. Kehadiran turnamen seperti ini memberikan jalan bagi anak-anak berbakat untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Dinas Pendidikan berharap ada wakil terbaik dari Garut yang dapat mengharumkan nama daerah di ajang Nasional, khususnya di kategori MLSC All-Stars.