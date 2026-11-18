Mantan gelandang timnas Spanyol Juan Mata mengakhiri karier profesionalnya di usia 38 tahun setelah meraih Piala Dunia 2010 dan gelar di berbagai klub top Eropa.

Mantan bintang tim nasional Spanyol Juan Mata resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional pada usia 38 tahun. Pengumuman ini disampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu (18/11) waktu setempat.

Mata mengakhiri karier panjangnya yang telah berlangsung selama dua dekade dengan video simbolis menggantung sepatu di ruang ganti. Ia menulis pesan emosional kepada para penggemar mengenai akhir perjalanan kariernya sebagai atlet profesional.

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Profil Karier Juan Mata di Klub Eropa

Karier profesional Juan Mata dimulai pada tahun 2006 saat ia bergabung dengan Real Madrid Castilla. Pada tahun 2007, ia pindah ke Valencia di mana ia mulai menunjukkan potensi luar biasa sebagai gelandang serang. Bersama Valencia, ia berkontribusi dalam kemenangan Copa del Rey pada tahun 2008.

Mata kemudian bergabung dengan Chelsea pada tahun 2011 dan meraih prestasi besar seperti Liga Champions 2011/2012 dan Liga Europa 2012/2013. Ia juga menyumbangkan trofi Piala FA 2011/2012 bersama klub tersebut.

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Pada Januari 2014, Juan Mata bergabung dengan Manchester United. Ia menjadi bagian penting dari skuad yang menjuarai Piala FA 2015/2016, Piala Liga Inggris 2016/2017, serta Liga Europa 2016/2017. Ia meninggalkan Manchester United pada tahun 2022 untuk mencari tantangan baru.

Perjalanan Juan Mata ke Asia dan Australia

Setelah meninggalkan Inggris, Juan Mata memperkuat Galatasaray di Turki dan Vissel Kobe di Jepang. Ia berhasil meraih gelar juara liga domestik di kedua klub tersebut sebelum akhirnya bergabung dengan klub Australia.

Mata memperkuat Western Sydney Wanderers sebelum pindah ke Melbourne Victory. Klub terakhir dalam karier profesionalnya ini menjadi tempat ia mencatatkan statistik impresif di musim 2025/2026. Ia mencetak lima gol dan memberikan 13 assist selama bermain untuk Melbourne Victory.

Kinerja cemerlangnya membuatnya meraih penghargaan Johnny Warren Medal sebagai pemain terbaik Liga Australia. Ia juga mendapatkan penghargaan pemain terbaik Melbourne Victory sebelum resmi mengakhiri kiprahnya bersama klub tersebut pada September 2026.

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Prestasi Bersama Timnas Spanyol dan Masa Depan

Di tingkat internasional, Juan Mata adalah bagian dari generasi emas Spanyol. Ia turut serta dalam kemenangan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan dan Piala Eropa 2012 di Polandia-Ukraina. Bersama timnas Spanyol, ia mencatatkan 41 penampilan dan menyumbangkan 10 gol.

Di luar lapangan, Juan Mata dikenal sebagai pendiri gerakan Common Goal pada tahun 2017. Inisiatif ini mendorong pemain dan staf sepak bola menyisihkan pendapatan mereka untuk mendukung kegiatan sosial melalui olahraga.

Meski telah pensiun dari permainan aktif, Mata tetap terlibat dalam sepak bola. Ia memiliki saham di Melbourne Victory dan menjabat sebagai ketua komite sepak bola di klub tersebut. Perannya akan tetap penting dalam pengembangan klub ke depannya.