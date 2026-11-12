JTT Perkuat Sinergi Tekan Kendaraan ODOL Menuju Target Zero ODOL 2027

PT Jasamarga Transjawa Tol memperkuat sinergi lintas instansi untuk menekan kendaraan ODOL demi target Zero ODOL 2027 dan keselamatan jalan tol.

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menggelar kegiatan Temu Pelanggan Tahun 2026 Wilayah Jawa Timur di Surabaya pada Kamis, 12 November 2026. Dalam forum tersebut, JTT menegaskan komitmen memperkuat kerja sama lintas instansi dan pelaku usaha logistik untuk menekan kendaraan berdimensi dan bermuatan berlebih, yang dikenal sebagai kendaraan ODOL.

Langkah ini diarahkan untuk mewujudkan target Zero ODOL pada 2027 sekaligus menjamin keselamatan pengguna Jalan Tol Trans Jawa. Pelaksana Tugas Direktur Utama JTT Adi Prasetyanto menyampaikan pernyataan tersebut di Surabaya, Jawa Timur.

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Mekanisme Pengendalian Kendaraan ODOL di Jalan Tol

Pelaksana Tugas Direktur Utama JTT Adi Prasetyanto menilai keberadaan kendaraan ODOL tidak hanya meningkatkan risiko fatalitas kecelakaan, tetapi juga mempercepat kerusakan infrastruktur jalan tol. Jalan tol tersebut berperan sebagai urat nadi distribusi logistik.

Adi menegaskan bahwa kelancaran distribusi barang dan keselamatan perjalanan harus berjalan beriringan. Dengan demikian, aktivitas perekonomian dapat terus berkembang tanpa mengesampingkan aspek keselamatan.

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Menurut Adi, JTT terus melakukan pemeliharaan jalan, penguatan layanan operasional, patroli, serta penanganan kejadian secara responsif. Meski demikian, ia menekankan bahwa keselamatan di jalan tol merupakan tanggung jawab bersama yang menuntut kedisiplinan pengemudi dan kepatuhan pengusaha angkutan barang.

Posisi BPJT dan KNKT Terhadap Persoalan ODOL

Perwakilan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Tulus Abadi menegaskan bahwa pengendalian kendaraan ODOL memengaruhi kualitas dan usia layanan jalan tol. Karena itu, pengawasannya perlu diperkuat melalui koordinasi lintas instansi serta pemanfaatan teknologi.

Perwakilan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Aleik Nurwahyudy menilai keselamatan transportasi merupakan sebuah sistem yang saling berkaitan. Oleh sebab itu, penanganan masalah ODOL membutuhkan pendekatan terintegrasi.

Pendekatan terintegrasi tersebut, menurut Aleik, mencakup pelaku usaha, pengemudi, regulator, hingga operator jalan tol. Seluruh pihak tersebut dinilai perlu bergerak dalam satu kerangka yang sama.

Peran Teknologi Travoy bagi Pengguna Jalan Tol

Wakil Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Andry Tanudjaja menyatakan bahwa perusahaan terus bertransformasi dari sekadar penyedia infrastruktur menuju pengembangan ekosistem layanan berbasis digital. Salah satu upayanya adalah optimalisasi aplikasi Travoy.

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Andry menjelaskan bahwa melalui pemanfaatan teknologi digital, pihaknya berupaya memberikan kemudahan bagi pengguna jalan. Kemudahan itu mencakup tahap merencanakan, menjalani, hingga menyelesaikan perjalanan dengan lebih aman dan nyaman.

Selain aspek regulasi dan infrastruktur, pegiat edukasi keselamatan berkendara sekaligus pembalap reli profesional Rifat Sungkar turut memberikan pandangan. Ia menyoroti kesiapan pengemudi dalam mengenali fitur kendaraan serta kondisi fisik dirinya sendiri.

Dampak bagi Pengemudi dan Target Zero ODOL 2027

Rifat Sungkar mengingatkan bahwa kesiapan pengemudi menjadi faktor krusial untuk mencegah kecelakaan akibat kelelahan. Menurutnya, kelelahan tidak datang secara tiba-tiba karena biasanya ada sinyal peringatan yang muncul lebih dahulu.

Rifat juga menekankan bahwa kepatuhan pengemudi dalam menaati rambu-rambu lalu lintas yang berlaku akan menciptakan keselamatan di jalan. Pesan ini menjadi bagian penting dari upaya bersama menuju target Zero ODOL pada 2027.