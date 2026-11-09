JPU Tuntut Denda dan Uang Pengganti Rp2,4 Miliar dari PT KA Property Management

Pengacara menuntut PT KA Property Management membayar denda dan uang pengganti korupsi proyek perlintasan kereta api senilai Rp2,4 miliar kepada negara.

Pengacara Umum menuntut PT KA Property Management untuk membayar uang pengganti dan denda terkait kasus korupsi proyek perlintasan sebidang jalur kereta api.

Perusahaan anak usaha PT Kereta Api Indonesia ini terbukti memberikanfee demi memenangkan pengadaan di Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

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Penuntut Umum meminta majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan dalam tindak pidana korupsi bersama yang berlanjut.

Keputusan ini diumumkan oleh jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 9 November 2026.

Mekanisme Penuntutan Dan Sanksi

Jaksa menuntut PT KA Property Management membayar denda sebesar Rp200 juta atas perbuatannya dalam perkara hukum tersebut.

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Apabila denda tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan, harta kekayaan atau pendapatan perusahaan akan disita dan dilelang untuk melunasi kewajiban tersebut.

Jika hasil penyitaan dan pelelangan tidak cukup menutupi kewajiban, pidana denda yang tidak dibayar akan diganti dengan pencabutan izin usaha jasa konstruksi selama satu tahun.

PT KA Property Management juga dituntut membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp2.410.092.416 sesuai perhitungan ahli akuntansi keuangan korporasi Aria Farah Mita.

Jumlah tersebut dikurangi dengan uang yang telah disita sebesar Rp1.560.434.401 sehingga sisa yang harus dibayar adalah Rp849.658.015.

Posisi Pihak Terdakwa Dan Saksi

PT KA Property Management didakwa memberikan commitment fee sebesar lima persen untuk memenangkan proyek pekerjaan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera Tahun Anggaran 2022.

Tarif lima persen dari nilai kontrak pengadaan tersebut diduga dipatok oleh Harno Trimadi yang menjabat Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Harno Trimadi saat itu juga berstatus Kuasa Pengguna Anggaran pada instansi terkait yang menangani infrastruktur perkeretaapian nasional.

Total commitment fee yang diduga diberikan kepada Harno Trimadi dan Fadliansyah mencapai Rp1.125.000.000 atau setara Rp1,125 miliar.

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Sejumlah uang sebesar Rp240 juta juga disalurkan kepada tiga anak buah Harno termasuk Budi Prasetyo yang menjabat Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Penanganan Perlintasan Sebidang.

Dampak Nyata Dan Langkah Selanjutnya

Keuntungan yang diperoleh PT KA Property Management dari proyek tersebut mencapai Rp2.410.092.416 berdasarkan analisis ahli keuangan.

PT KA Property Management didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pelanggaran tersebut juga dikaitkan dengan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Jaksa meminta sisa uang pengganti tersebut dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Ketidakpatuhan pembayaran akan memicu proses penyitaan dan pelelangan harta benda perusahaan untuk menutupi kewajiban negara yang belum terpenuhi.

Jika hasil lelang tidak mencukupi maka penutupan seluruh perusahaan PT KA Property Management selama satu tahun menjadi sanksi pengganti terakhir.