Jaksa Penuntut Umum Andri Saputra menolak seluruh argumen pembelaan Bangun Paulus Tudungta dalam kasus pengancaman dan menegaskan tuntutan pidana penjara selama satu setengah tahun.

Pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara resmi menolak seluruh nota pembelaan atau pleidoi yang diajukan oleh terdakwa Bangun Paulus Tudungta pada persidangan terakhir. Dalam keputusan ini, JPU menegaskan pendiriannya untuk mempertahankan tuntutan pidana penjara selama 1,5 tahun kepada terdakwa atas dugaan tindak pidana pengancaman. Penolakan ini disampaikan setelah proses pembacaan replik oleh pihak kejaksaan di hadapan Majelis Hakim.

Dasar Penolakan Pleidoi Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum Andri Saputra menjelaskan bahwa penolakannya terhadap argumen pembelaan didasarkan pada ketidaksesuaian antara keterangan saksi dengan klaim ketidaksalahan terdakwa. Andri Saputra menegaskan bahwa ia tetap pada posisi awal yang tertuang dalam surat tuntutan, yaitu menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun enam bulan kepada Bangun Paulus Tudungta. Langkah ini diambil untuk memastikan adanya kepastian hukum sesuai dengan bukti yang telah diverifikasi di ruang sidang.

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Andri Saputra secara eksplisit menyatakan bahwa ia menolak pembelaan atau pleidoi dari penasihat hukum terdakwa yang sebelumnya telah dibacakan pada persidangan. Meskipun ada upaya pembelaan yang mencoba membebaskan terdakwa, pihak kejaksaan tidak menemukan dasar hukum yang cukup untuk mengubah tuntutan awal. Konsistensi tuntutan ini menunjukkan keyakinan kuat dari JPU terhadap kekuatan bukti yang dihadirkan selama proses persidangan berjalan.

Konfirmasi Penerimaan Uang Rp50 Juta

Salah satu argumen utama yang digunakan oleh JPU untuk mempertahankan tuntutan adalah adanya keterangan dari para saksi yang terdengar di persidangan. Saksi-saksi tersebut mengungkap fakta adanya permintaan uang dari terdakwa kepada korban, yang menjadi titik tolak dari tuduhan pengancaman. Bukti saksi ini menjadi sangat krusial dalam membangun rangkaian peristiwa yang melibatkan transaksi keuangan sebesar Rp50 juta antara kedua belah pihak.

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Andri Saputra menyoroti penggunaan kata "siap" dalam rekaman atau kesaksian percakapan antara terdakwa dan korban sebagai bukti pengetahuan terdakwa. Jaksa berpendapat bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "siap" berarti oke, menyetujui, atau bersedia untuk melakukan sesuatu. Penggunaan kata ini oleh Bangun Paulus Tudungta dianggap sebagai bentuk persetujuan resmi terhadap adanya pengiriman uang oleh korban.

Berdasarkan analisis linguistik yang disampaikan oleh Andri Saputra, terdakwa diketahui sepenuhnya menyadari dan menyetujui transaksi keuangan yang dilakukan oleh korban. Hal ini mematahkan kemungkinan bahwa terdakwa tidak terlibat atau tidak mengetahui adanya pemerasan. Fakta bahwa terdakwa merespons dengan kata persetujuan menunjukkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Reaksi Terdakwa dan Kronologi Sidang

Sebelum keputusan final dari pihak kejaksaan, terdakwa Bangun Paulus Tudungta telah membantah keras segala tuduhan pengancaman yang dibebankan kepadanya. Pada sidang pembacaan pleidoi yang berlangsung pada Rabu, tanggal 25 November, Bangun Paulus secara tegas menolak pernyataan bahwa ia telah melakukan pelanggaran hukum sesuai dakwaan. Ia berkeras bahwa tidak ada unsur paksaan atau ancaman yang dilakukan dalam interaksinya dengan korban.

Persidangan ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, dengan atmosfer tegang mengingat pentingnya langkah selanjutnya dalam proses hukum. Putusan akhir dari Majelis Hakim sangat dinantikan oleh kedua belah pihak, mengingat JPU telah menutup argumentasi dengan penolakan keras terhadap pembelaan. Seluruh proses hukum kini telah sampai pada tahap final sebelum Majelis Hakim menjatuhkan vonis resmi terhadap Bangun Paulus Tudungta.