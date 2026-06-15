JPO Baru di Pusat Pemerintahan Bogor Diresmikan, Ikon Ruang Publik Modern

Pemerintah Kabupaten Bogor telah meresmikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) baru di Jalan Tegar Beriman yang terletak tepat di depan Kompleks Pemerintahan. JPO tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyeberangan jalan, tetapi juga menjadi ruang publik modern untuk berbagai aktivitas warga. Acara peresmiannya dihadiri Bupati Bogor dan diintegrasikan dengan festival Car Free Night serta lomba lari Hari Jadi Bogor. Infrastruktur ini diharapkan memperkuat konektivitas dan menjadi ikon baru kabupaten.

Pada akhir Mei 2026, Kabupaten Bogor , Jawa Barat, meresmikan sebuah Jembatan Penyeberangan Orang ( JPO ) baru yang berada di Jalan Tegar Beriman, tepat di depan Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bogor .

JPO ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyeberangan yang aman bagi warga, tetapi juga dirancang sebagai ruang publik modern yang memperkuat konektivitas di kawasan pusat pemerintahan. Gubernur Jawa Barat, Bupati Bogor Rudy Susmanto, secara resmi membuka JPO tersebut dalam acara yang terintegrasi dengan festival Car Free Night (CFN) Istimewa dan penyambutan pelari Hari Jadi Bogor (HJB) Run 2026.

Dengan keberadaannya, JPO menjadi ikon baru kabupaten yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, berekreasi, dan olahraga masyarakat, sekaligus menambah keindahan area perkotaan di pusat pemerintahan. Keberadaan infrastruktur publik ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga dan mendorong mobilitas yang lebih teratur di kawasan strategis tersebut





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JPO Kabupaten Bogor Ruang Publik Infrastruktur Bupati Rudy Susmanto

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