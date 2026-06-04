Jose Mourinho siap kembali ke Real Madrid, tapi dengan satu kondisi. Madrid mencari pelatih baru setelah puasa gelar selama musim 2025-2026.

Jose Mourinho siap kembali ke Real Madrid , tapi dengan satu kondisi. Madrid mencari pelatih baru setelah puasa gelar selama musim 2025-2026. Alvaro Arbeloa tak mampu meyakinkan manajemen Madrid untuk mendapatkan perpanjangan kontrak.

Madrid merasa memerlukan perubahan besar di sektor pelatih demi kembali ke jalur kejayaan. Jose Mourinho dipilih sebagai pilihan Madrid untuk kembali menjadi pelatih. Kedua belah pihak dilaporkan telah mencapai kesepakatan penuh buat berkolaborasi untuk kali kedua. Berita panas ini diamini oleh klub tempat Mourinho bekerja, Benfica.

Mereka mengonfirmasi bahwa si pelatih asal Portugal memang mendekati pintu masuk Estadio Santiago Bernabeu. Namun, kembalinya Mourinho ke Madrid hanya bisa terjadi jika Florentino Perez terpilih lagi sebagai presiden klub. Adapun calon presiden Madrid lainnya, Enrique Riquelme, berencana membawa Juergen Klopp sebagai juru taktik. Florentino Perez dalam pemilihan presiden Real Madrid telah menyatakan niat kuat untuk merekrut pelatih Jose Mario dos Santos Mourinho Felix jika menang dalam pemilihan pada 7 Juni 2026.

Jika skenario tersebut terwujud, transfer akan diselesaikan dengan jumlah 15 juta euro, sesuai dengan klausul pemutusan kontrak yang tercantum di kontrak olahraga yang ada. Mourinho pernah punya kenangan manis dengan Real Madrid selama periode 2010-2013. Dalam kurun waktu tiga tahun, Mourinho memberikan tiga trofi. Dia mengubah El Real menjadi mesin penghancur.

Bersama Mourinho, Madrid memecahkan rekor poin (100) dan gol (121) dalam satu musim LaLiga pada 2011-2012. Mourinho menilai Madrid sebagai klub yang paling banyak mendatangkan kenangan. Real Madrid adalah pengalaman terbaik saya atas apa yang saya pelajari sebagai pelatih, juga sebagai pria, karena pelajaran-pelajaran yang saya ambil dalam karier dan kehidupan saya. Itu adalah kenangan terbaik dari karier saya, itu fantastis





BolaSportcom / 🏆 31. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jose Mourinho Real Madrid Florentino Perez Enrique Riquelme Juergen Klopp

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jose Mourinho Rencana Perkuat Real MadridPelatih kepala SL Benfica asal Portugal, Jose Mourinho, telah melakukan analisis mendalam mengenai berbagai masalah yang dihadapi Real Madrid sepanjang musim ini.

Read more »

Jose Mourinho Siapkan Cetak Biru Baru di Real Madrid, 5 Sektor Masuk Daftar PembenahanJose Mourinho dikabarkan telah memperoleh restu untuk memulai periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid.

Read more »

Jose Mourinho Tiba di Real Madrid, Membawa Rencana Baru untuk Musim DepanPelatih Jose Mourinho tiba di Real Madrid untuk membawa rencana baru timnya melawan Liga Champions League. Ia diyakini akan membawa pengalaman dan karakter kuat untuk mengembalikan stabilitas dan prestasi tim.

Read more »

Florentino Perez Pastikan Jose Mourinho Kembali ke Real Madrid Jika Menang PemiluFlorentino Perez mengonfirmasi Jose Mourinho akan menjadi pelatih Real Madrid jika ia memenangkan pemilihan presiden. Mourinho menjadi bagian penting kampanye Perez.

Read more »