Jose Mourinho Rencana Perkuat Real Madrid

Pelatih kepala SL Benfica asal Portugal, Jose Mourinho, telah melakukan analisis mendalam mengenai berbagai masalah yang dihadapi Real Madrid sepanjang musim ini.

Pelatih kepala SL Benfica asal Portugal, Jose Mourinho , telah melakukan analisis mendalam mengenai berbagai masalah yang dihadapi Real Madrid sepanjang musim ini. Los Blancos menutup musim tanpa meraih satu pun trofi, mengalami berbagai kontroversi di ruang ganti, mengalami pergantian pelatih, serta menyaksikan proyek klub yang mengecewakan baik bagi para suporter maupun pihak internal klub.

Rencananya, Real Madrid berencana untuk mendatangkan satu atau dua bek tengah, satu bek kanan, satu bek kiri, dan dua gelandang. Salah satu gelandang akan berperan sebagai kreator serangan, sementara gelandang lainnya akan berfungsi sebagai gelandang bertahan. Mourinho menegaskan bahwa bek tengah baru yang akan didatangkan harus memiliki pengalaman serta kualitas kelas dunia. Di posisi bek sayap, prioritas utama terletak di sisi kanan.

Pemain baru yang didatangkan nantinya akan bersaing dengan Trent Alexander-Arnold untuk memperebutkan tempat utama. Mourinho ingin memiliki dua opsi yang sama kuat di setiap posisi bek sayap agar tercipta persaingan sehat sekaligus meningkatkan kualitas tim. Kebutuhan akan bek kanan baru bahkan bisa menjadi lebih mendesak jika Fran Garcia memutuskan untuk hengkang. Di lini tengah, Mourinho menginginkan kehadiran seorang gelandang bertahan yang dapat berkolaborasi dengan Aurelien Tchouameni.

Pemain ini tidak hanya dituntut untuk memiliki kekuatan dalam bertahan, tetapi juga diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun serangan dari lini kedua dan berperan penting dalam mekanisme permainan menyerang Real Madrid





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Jose Mourinho Real Madrid Perkuat Tim

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