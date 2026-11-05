Jose Mourinho Pujian Tinggi Jude Bellingham Pasca Gol Kunci di Liga Champions

Pelatih Jose Mourinho memuji Jude Bellingham sebagai gelandang paling unik dunia setelah gol penyama skor di Liga Champions yang membantu Real Madrid mengalahkan AEK Athena. Keputusan transfer bernilai 127 juta euro dari Borussia Dortmund terbukti menjadi investasi brilian bagi Los Blancos.

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, secara terbuka memberikan pujiannya kepada Jude Bellingham setelah kemenangan penting tim di Liga Champions. Bintang asal Inggris tersebut berhasil mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1 dalam laga tandang melawan AEK Athena yang berakhir dengan skor akhir 3-2.

Mekanisme Gol Kunci dan Peran Bellingham

Bellingham menyambut umpan silang dari Marc Cucurella dengan teknik tumit yang memukau untuk mencetak gol krusial tersebut. Gol ini bukan hanya sekadar penambah skor, tetapi menjadi momentum penting yang memberikan kepercayaan diri bagi para pemain Real Madrid untuk melanjutkan serangan mereka. Kemampuannya dalam posisi gelandang menjadi pembeda utama di tengah pertahanan lawan yang padat.

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Mourinho Sebut Bellingham Gelandang Paling Unik Dunia

Pelatih asal Portugal tersebut tidak ragu untuk memuji bakat sang gelandang muda. Mourinho menyatakan bahwa Bellingham adalah pemain yang unik dan luar biasa di lapangan. Ia menegaskan bahwa tidak ada gelandang lain di dunia yang memiliki kombinasi kualitas dan kerja keras seperti yang ditunjukkan oleh Bellingham setiap kali ia mengenakan seragam Los Blancos.

Dedikasi Pemain dan Penghargaan Klub yang Tinggi

Dedikasi Bellingham terhadap Real Madrid sangat dihargai oleh manajemen klub. Ia memilih untuk menunda operasi bahu yang telah direncanakan hingga musim panas agar tetap dapat bermain untuk tim di fase akhir musim lalu meskipun harus menahan sakit. Keputusan ini menunjukkan komitmen tinggi yang membuatnya menjadi salah satu pemain favorit suporter.

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Kontroversi Peringkat Ballon d'Or yang Muncul

Mourinho juga menyuarakan kekecewaannya terhadap hasil pengumuman Ballon d'Or. Setelah Harry Kane dari Bayern München meraih penghargaan sebagai pemain terbaik dunia, pelatih Real Madrid menyoroti posisi Jude Bellingham yang berada di peringkat ke-11. Ia menyatakan agak terkejut dengan peringkat tersebut dan menegaskan bahwa sang pemain seharusnya berada di posisi yang jauh lebih tinggi dalam pemungutan suara.

Investasi Brilian dan Dampak di Lapangan

Real Madrid merekrut Bellingham dari Borussia Dortmund pada tahun 2023 dengan biaya transfer sebesar 127 juta euro. Hingga kini, ia telah mencetak lima gol dan memberikan empat assist dalam 15 pertandingan resmi di semua kompetisi untuk musim ini. Kontribusinya yang stabil memperkuat posisi klub di kompetisi domestik maupun internasional.

Penutup Kemenangan dan Langkah Selanjutnya

Fede Valverde akhirnya menjadi penentu kemenangan di Yunani setelah melengkungkan bola ke pojok jauh pada menit ke-92. Gol tersebut memastikan skor akhir 3-2 dan memberikan tiga poin berharga bagi Real Madrid dalam ajang Liga Champions. Performa kolektif tim ini menunjukkan kesiapan mereka untuk melanjutkan kompetisi dengan penuh semangat.