Dengan pendekatan fisik intensif, José Mourinho berhasil mengurangi cedera otot di Real Madrid. Janji pemain berkurang drastis sejak musim 2023/24, menandai perubahan besar dalam manajemen kebugaran klub.

Jose Mourinho kembali ke Santiago Bernabeu dengan tujuan menghilangkan kecenderungan cedera otot yang melanda Real Madrid pada musim sebelumnya. Dalam periode awal, kakak cedera hampir setengah skuad, mengakibatkan klub memanggil pemain akademi untuk menutupi kekosongan. Pitan utama Mourinho adalah menurunkan tingkat absensi akibat cedera otot sehingga pemain dapat bermain penuh sepanjang musim.

Kebijakan Kebugaran yang Terstruktur

Mourinho menerapkan metode kerja yang memprioritaskan pengeluaran harian dan beban latihan bagi setiap pemain. Dengan mengatur waktu partisipasi pemain secara cermat, klub berhasil menghindari beban berlebih yang pernah menjadi penyebab cedera. Akibatnya, hanya Fede Valverde yang menarik perhatian karena cedera otot setelah pertandingan El Clasico di Camp Nou.

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Statistik Cedera Setelah Kembali ke Bernabeu

Di musim sebelumnya, Real Madrid tidak hadir di 39 pertandingan karena cedera pemain utama. Jika disertai cedera pemain dari masa transfer, jumlahnya mencapai 62 pertandingan yang diabaikan. Begitu juga, pemain seperti Rudiger, Alaba, dan Tras prioritized, mengalami cedera otot di bulan pertama musim lalu. Namun, sejak Mourinho turun, kesalahan berkurang tajam: tidak ada pemain lain yang absen karena cedera otot sepanjang musim ini.

Reaksi Para Pemain dan Pelatih

Rodrygo, Thiago, Militao dan Asensio awal musim mengakibatkan cedera jangka panjang. Meskipun demikian, mereka mulai kembali secara bertahap ke latihan tanpa kekambuhan baru. Pelatih klub membujuk mereka untuk berpegang pada program kebugaran agar tidak terjebak dalam pola cedera sebelumnya.

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Efek pada Performa Tim

Dampak paling mencolok terlihat di lapangan: hampir seluruh skuad dapat dimainkan dengan konsisten. Perilaku keterlibatan pemain tidak pernah terjadi sebelumnya, memberi ruang taktik yang lebih luas bagi Mourinho. Dampak positifnya terlihat di hasil pertandingan dan bahkan dalam posisi liga.

Melihat Masa Depan Real Madrid

Dengan cedera otot hampir terhapus, tujuan Mourinho kini adalah mengamankan gelar di depan. Mengelola kesiapan fisik menjadi fondasi yang membuat klub berharap mampu bersaing di tingkat tersebut. Dampak jangka panjang masih menunggu, namun statistik awal menunjukkan konsistensi yang menguntungkan bagi Real Madrid.