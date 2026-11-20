José Mourinho meluapkan amarah di Real Madrid karena staf lambat menyiapkan latihan. Kritik tajam ini menegaskan standar disiplin tinggi sang pelatih meski tim menang delapan kali.

José Mourinho secara terbuka meluapkan kemarahannya kepada staf kepelatihan Real Madrid selama sesi latihan terakhir. Pelatih asal Portugal ini menyuarakan kekesalannya dengan lantang karena lapangan dan peralatan belum siap tepat waktu. Tindakan tegas ini terjadi di tengah suasana positif tim yang sedang menikmati periode gemilang.

Detail Insiden Latihan dan Reaksi Mourinho

Sebagian besar orang mengira Los Blancos akan menikmati suasana tenang dan penuh perayaan setelah meraih delapan kemenangan beruntun. Namun, Mourinho justru menunjukkan sisi lain dari karakternya yang tidak pernah mengenal kata puas. Ia langsung melontarkan kritik tajam karena lambannya persiapan latihan di hadapan para pemain dan wartawan.

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Pesan yang disampaikan Mourinho sangat jelas untuk semua orang yang hadir. Ia menegaskan bahwa tidak ada tempat untuk sikap lengah di timnya, bahkan ketika tim terus meraih kemenangan demi kemenangan. Keseriusan suasana saat itu terlihat jelas dari reaksi cepat anggota staf yang segera bergegas memperbaiki kondisi lapangan di bawah tatapan sang pelatih.

Posisi Stakeholder dan Dukungan Klub

Real Madrid saat ini tengah menjalani salah satu periode terbaiknya dalam sejarah klub. Tim mencatatkan delapan kemenangan beruntun di semua kompetisi dan menjaga rekor sempurna di Eropa. Kemenangan di El Clasico juga menjadi bukti dominasi tim di kompetisi domestik maupun benua.

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Stabilitas di ruang ganti semakin kuat dengan perpanjangan kontrak para bintang tim. Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni, dan Arda Güler telah memperpanjang kontrak dalam beberapa hari terakhir. Langkah ini menandakan komitmen jangka panjang dari para pemain utama untuk terus berprestasi di bawah asuhan José Mourinho.

Dampak Nyata dan Standar Disiplin Tinggi

Karakter Mourinho yang penuh tuntutan tetap tidak berubah meskipun hasilnya sangat positif. Ia tidak menerima apa pun yang kurang dari kesempurnaan dan tak ragu menegur siapa saja jika merasa ada kelalaian. Sikap ini menunjukkan bahwa ia tidak memperbolehkan kelengahan dalam latihan yang bisa berdampak buruk pada pertandingan.

Pesan Mourinho tampaknya telah sampai kepada semua orang di Real Madrid. Menang saja tidak cukup bagi sang pelatih, Anda harus menang sambil bekerja dengan penuh kesungguhan dan disiplin. Standar tinggi ini diterapkan di setiap menit, di dalam maupun di luar lapangan demi menjaga performa puncak.

Perbandingan dengan Periode Sebelumnya

Ini bukan pertama kalinya Mourinho menunjukkan kualitas kepemimpinannya yang kaku. Pelatih asal Portugal itu selalu punya sesuatu untuk dikatakan kepada semua orang setiap kali gagal meraih tiga poin. Gambar printer di Stadion Wanda Metropolitano usai kekalahan di derbi Madrid menjadi momen menonjol sebelumnya.

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Kini situasinya sama sekali berbeda karena timnya telah meraih delapan kemenangan beruntun. Namun kali ini Mourinho marah bukan karena kekalahan atau keputusan wasit, melainkan karena latihan tidak segera ditata. Kejadian ini mengungkap mentalitasnya yang meyakini bahwa kemenangan besar lahir dari detail-detail kecil di sesi persiapan.