Jose Mourinho Identifies His First Transfer Target Ahead of Real Madrid Return

Mourinho and Kroos working together would provide a bridge to combine the players and the boardroom.

Jose Mourinho dilaporkan telah mengidentifikasi target transfer utamanya yang pertama, yakni gelandang Sporting CP Morten Hjulmand , seiring persiapannya untuk kembali ke Real Madrid secara sensasional.

Pelatih asal Portugal itu, yang akan menggantikan Alvaro Arbeloa yang akan hengkang, juga sedang mempertimbangkan perombakan di jajaran staf pelatih yang berpotensi membawa legenda klub Toni Kroos bergabung dengan tim kepelatihannya. Mourinho tak membuang waktu untuk menyusun daftar kebutuhannya menjelang masa jabatannya yang kedua di ibu kota Spanyol. Di urutan teratas daftar incaran tersebut adalah pemain timnas Denmark, Hjulmand, dengan Mourinho meminta dewan direksi Real Madrid untuk menyetujui transfer bintang Sporting CP tersebut, menurut laporan.

Berbicara mengenai kabar yang mengaitkannya dengan Bernabeu, manajer Sporting, Rui Borges, tidak terlalu terkejut dengan minat yang ditunjukkan oleh salah satu klub terbesar di dunia.

"Ketertarikan Real Madrid terhadap Hjulmand? Saya melihatnya sebagai hal yang wajar, terutama mengingat dia adalah pemain hebat dan musim-musim gemilang yang dia jalani di Sporting. Kualitasnya terlihat jelas oleh semua orang. Saya sama sekali tidak terkejut bahwa Real Madrid atau klub lain menginginkannya atau membicarakannya, itu adalah tanda bahwa pekerjaan telah dilakukan.

Sebagai pemimpin, hal itu membuat saya senang," kata Borges dalam wawancara baru-baru ini dengan Selain memperkuat skuad, Mourinho berencana untuk merestrukturisasi staf kepelatihan dan dinamika internal di klub. Setelah sebelumnya bekerja sama dengan Aitor Karanka sebagai tangan kanannya selama masa jabatannya yang pertama, pelatih berusia 63 tahun ini sangat ingin memiliki mantan pemain legendaris di sisinya.

Mantan gelandang legendaris Madrid, Kroos, muncul sebagai kandidat untuk peran di balik layar, dengan Mourinho dikabarkan memandang pemain asal Jerman itu sebagai jembatan yang ideal antara ruang ganti dan dewan direksi. Jalan bagi kembalinya Mourinho telah terbuka berkat Arbeloa, yang secara resmi mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri dari jabatannya setelah pertandingan terakhir musim ini. Arbeloa mengambil alih pada Januari lalu, namun kesulitan membalikkan keadaan, sehingga klub pada akhirnya gagal meraih hasil memuaskan baik di kompetisi domestik maupun Eropa





