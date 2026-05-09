José Mourinho Eyakensi Kembali ke Real Madrid

Mourinho dilaporkan telah menetapkan syarat-syarat ketat untuk kembalinya ke Real Madrid. Pemain Benfica itu dikabarkan menuntut 'kendali penuh' dan 'peran besar' dalam urusan transfer. Madrid, yang mencari sosok pemenang teruji untuk menstabilkan proyek, kini menemukan performa di Jose Angel Sanchez, direktur jenderal.

Jose Mourinho dilaporkan telah menetapkan syarat-syarat ketat untuk kembalinya yang sensasional ke Real Madrid . Setelah pertemuan tingkat tinggi antara jajaran direksi klub dan perwakilan manajer asal Portugal, Mourinho terlihat menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Alvaro Arbeloa .

Madrid telah mempercepat upaya mereka untuk mendatangkan Mourinho, dengan perwakilan dari klub raksasa Spanyol itu bertemu dengan pihak sang manajer awal pekan ini. Pelatih asal Portugal itu, yang membawa klub tersebut meraih gelar liga yang memecahkan rekor pada 2012, kini muncul sebagai kandidat utama Florentino Perez untuk memimpin proses perombakan mendesak pada musim panas ini. Jose Angel Sanchez, direktur jenderal, adalah motor di balik penunjukan ini.

Mourinho ditengarai menuntut 'kendali penuh dan peran besar dalam urusan transfer', meski hubungannya dengan Perez tetap kuat. Madrid, yang membutuhkan pergantian manajemen, sedang menghadapi laga tandang berat ke Barcelona pada Minggu ini. Keinginan Perez untuk merombak skuad saat ini dan memberikan Mourinho wewenang otoriter yang belum pernah ada sebelumnya lah yang menjadi pertimbangan





