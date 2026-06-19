Jonathan David Dan Kanada Menyetir Kemenangan Gemilang di Piala Dunia 2026

Jonathan David mencetak hattrick di kemenangan Kanada 6-0 melawan Qatar, menandai kemenangan pertama Kanada di Piala Dunia. Artikel menelusuri perjalanan hidup, karier dan dakwah pemain.Depart

Pada petang Juli 2026, stadion Rogers di Vancouver menjadi saksi keajaiban sepak bola internasional setelah Timnas Kanada berhasil meraih kemenangan 6-0 atas Qatar di pertandingan Grup B Piala Dunia.

Pencetak gol tiga kali (hattrick) adalah Jonathan David, bintang muda berusia 26 tahun ini, yang mengukir namanya sebagai ikon pencapaian jarak jauh bagi Kanadalang. Tidak hanya menampilkan teknik kuatnya, David juga mengajukan serangan yang terkoordinasi dari sayap kiri, mengeksekusi pergantian taktis yang membuat pertahanan Qatar tidak dapat menahan.

Penampilan awal pelatih John Herdman pada 2018 menaruh keyakinan besar pada David, memanfaatkan potensinya sebagai inti panggung tim, yang membuat rekor penjahitan halus menansikan Fakta bahwa Kanada akhirnya menempati posisi atas kertas dalam sejarah Piala Dunia berkat sejatinya kemenangan pertama dalam kompetisi ini. Peristiwa ini diberikan relevansi historis ketika Kanada, yang belum pernah melampaui 0-0 di FIFA World Cup, akhirnya dapat menorehkan kemenangan yang bermakna setelah digelintar kesulitan pada edisi 1986 dan 2022.

Latar belakang Jonathan David memiliki nuansa multikultural yang menonjolkan sampai mana raja kesuksesan. Lahir di Brooklyn, Amerika Serikat, ia pernah menghabiskan masa kecilnya di Haiti sebelum menempuh jalan kepulangan ke Ottawa, Kanada. Minat akan sepak bola terbuka diruntuhkan oleh setinggi tatkala dikelilingi oleh budaya sepak bola karismatik di Haiti dan sinergi dari ayahnya yang mendorong sportifitas. Sebagai remaja, David memastikan bahwa perjuangannya menajir mencapai reputasi internasional dengan idol bekannya di Barcelona era 2000-an, khususnya Ronaldinho.

Ambisi tinggi membawa David meninggalkan kesepakatan lokal di Ottawa dan menelusuki peluang di Eropa pada zaman awal 2015 saat ia bergabung bersama Gent di Belgia, lalu beralih ke Lille di Prancis. Di Lille, David berjaya mencatat 109 gol dari 232 penampilan, memimpin klub meraih Ligue 1 pada tahun 2021 dan masuk daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di klub tersebut.

Meskipun dikenal sebagai pemain yang cerdas, ia tetap pribadi, tidak suka mencuri sorotan di luar lapangan, dan menganggap kebijaksanaan serta ketenangan sebagai kunci di arena yang kompetitif. Kemenangan atas Qatar menciptakan landasan bagi Kanada untuk melanjutkan perjalanan dalam fase gugur, sekaligus menegaskan kehadiran mereka dalam dunia sepak bola internasional. Apalagi, pemain muda ini menjadi contoh inspirasi bagi penggemar sepak bola di Kanada, menandai generasi baru yang mempersiapkan diri untuk mundur menjadi kompetitor dunia.

Di sela-sela kegembiraan, coach Jesse Marsch menghormati peran strategis David dengan memperkah nak sama keyakinannya akan potensi tinggi David untuk menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Kesuksesan ini memperlihatkan bahwa transformasi friksi berbasis bakat dapat menembus batas negara dan awal masa publik publik, serta menekankan bahwa saat ini Kanada semakin menyasar mimpi menyelesaikan turnamen di tingkat murni. Dengan rekaman pelatihan beraneka bentuk di tempat tinggal Kanada dan perjalanan berprestasi ke Tahap---di tentukan kegagalan dan rasa bangga--





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Jonathan David Piala Dunia 2026 Kanada Vancouver Sepak Bola

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