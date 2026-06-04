Jonatan Christie berhasil menang melawan Alwi Farhan di perempat final Indonesia Open 2026 dengan skor yang sangat ketat. Jonatan mengatakan bahwa pertandingan itu tidak mudah karena Alwi tengah meningkat rasa percaya dirinya.

Jonatan Christie menang melawan Alwi Farhan di perempat final Indonesia Open 2026 dengan skor 17-21, 21-17, 21-16. Jonatan mengatakan bahwa pertandingan itu tidak mudah karena Alwi tengah meningkat rasa percaya dirinya setelah menembus babak semifinal Singapore Open 2026.

Alwi merasa sudah mengeluarkan kemampuan terbaiknya di pertarungan kali ini, tetapi Jonatan dengan pengalamannya yang lebih banyak tidaklah lawan yang mudah. Jonatan mengucapkan terima kasih kepada Alwi dan penonton yang mendukung langsung pertandingan. Keduanya menunjukkan semangat daya juang yang tinggi dan mental pertandingan yang sangat seru. Pertandingan ini berlangsung selama 75 menit di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026)





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Jonatan Christie Alwi Farhan Indonesia Open 2026 Perempat Final Tunggal Putra

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